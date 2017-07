Van Avermaet: "Veel renners hebben deze rit met stip aangeduid"

XC

Na de strijd door de Pyreneeën en de hellende finish in Rodez staat er vandaag een typische overgangsrit op het programma. De renners starten in Laissac-Sévérac l'Eglise en de finish ligt na 189,5 km in Le Puy-en-Velay. "Ik denk dat een vroege vlucht nu heel veel kans maakt", voorspelde rasaanvaller Thomas De Gendt van Lotto Soudal.

Al vrij snel gaat het bergop in deze etappe, na 20 km met de Montée de Naves d'Aubrac. Meteen een col van eerste categorie. Tijd om warm te draaien is er dus niet, want het peloton moet 8,9 km klimmen aan zo'n 6,4 procent. "Het zal een gevecht worden om weg te geraken in de beginfase", sprak Thomas De Gendt na zijn aanval van zaterdag. "Ik vermoed dat aanvallers deze keer wel de zegen van het peloton zullen krijgen en dat de vlucht tot het eind kan gaan. Dus zal iedereen willen meespringen die zijn Tour nog wat kleur wil geven."



Na de eerste col volgt met de Côte de Vieurrals nog een klim van derde categorie en vervolgens is het eigenlijk nooit meer vlak. Op het einde volgen nog twee beklimmingen: de Col de Peyra Taillade, 8,3 km aan 7,4 procent - een col van eerste categorie met pieken tot 14 procent - en tot slot als afsluiter de Côte de Saint-Vidal van vierde categorie, 1,9 km aan 6,8 procent om vervolgens nog 13 km te dalen.



"Als er één dag is dat de renners voorop kunnen blijven, is het vandaag wel", sprak Van Avermaet voor de start. "Veel renners zullen deze rit met stip aangeduid hebben, dus ik denk dat het een mooie etappe zal worden. Zelf ga ik niet te zot doen na gisteren, maar we zullen zien hoe de koers verloopt en op het juiste moment proberen mee te schuiven. En als het lukt, fijn. Lukt het niet, dan is dat zo. Want het is toch wel een heel zware etappe en ik denk dat de laatste klim heel steil zal zijn. Dus als er een paar goede klimmers mee zijn, wordt het moeilijk. Ik ben gemotiveerd, maar het valt nog af te wachten hoe deze etappe loopt. De klim in het begin is ook heel steil en ik vermoed dat daar de echte klimmers zullen wegspringen. Makkelijk om mee te zitten wordt het dus niet."