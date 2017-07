Oliver Naesen helpt ook Bardet aan tijdsbonus op Italiaanse kampioen: "Veeg teken voor Aru"

Joeri De Knop

15/07/17 - 20u52

© photo news.

Niet alleen Chris Froome, ook Romain Bardet profiteerde van de 'défaillance' van Fabio Aru op Côte de Saint-Pierre. Met dank aan superknecht Oliver Naesen. De Belgische kampioen nam in de hellende laatste kilometer zijn kopman én favoriet voor de ritzege Jan Bakelants op sleeptouw. En hoe! «'Zorg dat je die laatste bocht als eerste indraait', had Jan me ingefluisterd. En trek dan vol door. Zodat het niet stilvalt en er gaten vallen achteraan." 'Oli' kweet zich perfect van zijn taak. Ging vol door de bewuste bocht, handig binnendoor. "Ik dacht: met een beetje chance rijd ik er hier een paar tegen de grond. Grapje, hoor." Met tenminste één geslaagde missie tot gevolg. "Er vielen inderdaad gaten. Met Aru als grootste slachtoffer. Hij stond behoorlijk geparkeerd, is zelfs mij niet meer voorbijgereden. Veeg teken voor hem, vind ik."



Bakelants naar de ritzege piloteren lukte helaas niet. "Bedoeling was dat we met z'n drieën samen zouden blijven. Maar plots waren Jan en Romain weg." Naesens manoeuvre dwong wel respect af. En toont aan dat er nog behoorlijk wat jus in zijn benen zit. "Als je zelf geen prijs kan rijden, moet je zoiets doen, hé. Ja, er zit nog wat op. Maar ik vrees dat het een Tour zal worden van wachten, sparen, wachten, sparen... en toch compleet kapot Parijs bereiken."



Jammer ook, vond Naesen, dat Parelvissers-buddy Greg Van Avermaet het uiteindelijk niet haalde. "Het ging tussen hem en Matthews, wist ik. Onderweg verschoot hij al een paar kostbare cartouches nadat hij vol in de wind alleen naar voor moest rijden. Toen hij en Michael me op 400 meter van de streep voorbijreden, zat Greg al tweede. 'Ai', dacht ik. 'Dit komt niet goed'. Of ik hem een sms ga sturen? (lacht) Ja. 'Haha!'. Zoiets. Neen, serieus: ik had hem écht graag zien winnen. Hij zal wel teleurgesteld zijn. Maar een renner van zijn kaliber krijgt ongetwijfeld nog kansen in deze Tour. Ik ook. Maar iets minder."