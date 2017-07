Matthews looft teammaats en ploegleiding: "Hiervoor ben ik van Orica naar Sunweb verhuisd"

Nico Dick in Frankrijk

15/07/17 - 20u40

© TDW.

Een dolgelukkige Michael Matthews in Rodez. De 26-jarige Australiër nam wel zeer uitgebreid de tijd om na alle plichtplegingen de pers te woord te staan. Geen vraag was hem te lastig. Ook niet die over zijn verhuis van Orica-Scott naar Sunweb.

Twee zeges in twee dagen op één kamer. Misschien geen unicum, dan toch wel een zeldzaamheid. Gisteren in Foix triomfeerde Warren Barguil, vandaag zijn slaapkamergenoot Michael Matthews. "Wat Warren deed, was geweldig", begon Matthews. "Hij haalde met zijn zege al wat druk van de ketel. Niet onbelangrijk: hij deed het alleen, terwijl de rest van de ploegmaats zich rustig konden houden in functie van de etappe van vandaag. Die hadden we reeds lang aangestipt."



Matthews vertelde het met pretoogjes. "Mijn vorige team, Orica-Scott, had altijd meerdere doelen in de Tour. Terwijl ik hier iederéén in steun krijg. Het is de voorbije weken nog niet gelukt om te winnen, omdat we voor de Tour nog maar weinig met dezelfde leadout koersten. Er is nog wat werk aan de automatismen. Daarom focuste het hele team vol op vandaag. En alle neuzen wezen in dezelfde richting. Eerst controleerden we, samen met BMC, de vroege vlucht -die De Gendt mag je echt niet te veel ruimte geven-, daarna hielden de andere ploegmaats het tempo hoog en in de finale piloteerde Nikias Arndt me tot in de laatste bocht. Wat volgde was een leuk duel met Greg Van Avermaet, samen met mij de sterkste man in koers. Maar ik had nog net die extra versnelling in huis."



Matthews hoopt zich volgende week ook in de vlakke massasprints te meten met de beteren. "Ik had mezelf veel druk opgelegd. Die is nu van mijn schouders gevallen. Hopelijk ga ik daardoor ook zelf minder foutjes maken en loont dat", besloot de guitige Australiër.