Gilbert valt stil op slotklim en wordt vierde: "Voelde alleen verschrikkelijke pijn"

Door: Joeri De Knop in Frankrijk

15/07/17 - 20u22

© photo news.

Vierde. Het was het maximum haalbare voor Philippe Gilbert op de aankomstklim in Rodez, nadat hij op drie kilometer van de finish ingesloten zat en al een zware inspanning had moeten leveren om zich te (her)positioneren. "Van dan af was het pokeren. Tot er, met nog anderhalve kilometer te gaan, op rechts plots een deur openzwaaide. Ik dook in het gat. Nog niet op volle kracht, want het was nog een eind tot de streep. Op 400 meter ging ik 'vol gas' op en over Oliver Naesen. Wachten was geen optie meer, want dan verlies je je snelheid en automatisch ook de sprint."



Gilbert voelde zijn benen met de meter verzuren. "Er leek geen einde te komen aan die klim, hij bleef maar duren. Het was echt superzwaar. Het enige wat ik voelde was verschikkelijke pijn. Eerst glipte Greg voorbij, dan Matthews. Michael kan op zo'n aankomststrook zijn intrinsieke spurtsnelheid uitspelen en nog een extra versnelling plaatsen. Ik ben geklopt op mijn waarde. Pas de regrets. Met een vierde plaats kan ik onmogelijk tevreden zijn, maar het is beter dan niets."