Slotklim in Rodez zet Tourhiërarchie onverwacht terug op zijn kop

Joeri De Knop

15/07/17 - 20u18

© getty.

Een overgangsetappe, moest het worden. Zonder gevolgen voor de heersende Tourhiërarchie. Een sleutelrit, werd het. Waarbij Chris Froome Fabio Aru tot zijn eigen verbazing een voetje lichtte.

"Kwiatkowski was mijn 'motor'", aldus Chris Froome (nieuwe leider). Dat hij zichzelf opnieuw in het geel hees? Neen, dat vond Chris Froome teveel eer. "Alle lof komt mijn ploegmaats toe. Zíj zorgden voor deze even spectaculaire als onverwachte ommekeer. De hele dag hielden ze me goed gepositioneerd en reden ze zelf vol in de wind. Dat was cruciaal. Vooral Kwiatkowski was ongelooflijk. Hij was mijn 'motor' in de technische finale. Hield de perfecte lijn voor me aan en loodste me op een zuinige manier naar de slotklim. 'Go go go, Froomey', schreeuwde hij plots door mijn oortje. 'Er worden overal bressen geslagen. Blijf keihard duwen, geef gas tot de finish.' (lacht) Het klonk me als muziek in de oren. 'Kwia' haalde in die laatste honderden meters nog eens het beste in mij naar boven. (grijpt naar zijn gele trui) Met dit resultaat. Wat een verrassing." Wat Aru precies overkwam? Froome had er het raden naar. "Ik ben even verbaasd als jullie. Had je me bij de start verteld dat ik de zes seconden achterstand op hem hier zou ombuigen in 18 seconden voorsprong, had ik je gek verklaard. Ik schrik toch wel van de aanzienlijke tijdsverschillen die de slotklim teweegbracht. Die twee zware Pyreneeënritten hebben er duidelijk ingehakt. Er krijgen er een paar de rekening gepresenteerd, wat de hiërarchie een beetje herstelt. Op Peyragude ontbraken me simpelweg de benen, maar ik heb die inspanning goed verteerd. We stevenen hoe dan ook af op een thriller, waarbij elke winstseconde belangrijk wordt. Met dank aan het parcours, dat amper drie aankomsten bergop en weinig tijdritkilometers bevat. Ik zei hij het bij de 'Grand Départ' in Düsseldorf al en blijf er ook bij: dit wordt één van de grootste uitdagingen uit mijn carrière."

Fabio Aru (op 0.18 nu): "veldslag verloren, nog niet de oorlog"

© getty.

In de slotfase van de veertiende etappe kwam de collectieve kwetsbaarheid van Fabio Aru's team pijnlijk tot uiting. Bij Astana waren ze in geen velden meer te bespeuren, de kopman zat totaal geïsoleerd. "Er scheelde niets met Fabio. Hij was niet ziek of zo", wist Michael Valgren. "We zaten gewoon te ver. Op anderhalve kilometer van de streep lieten de renners voor ons gaten. Dan weet je dat het lastig wordt. Dat je achteraan nóg harder moet fietsen dan de renners vooraan. Er sloop paniek in de rangen en dat was verkeerd. We moeten rustiger en beheerster leren omgaan met zo'n situatie. Samenblijven, vooral. In plaats van op drie verschillende plaatsen te rijden. Nu raakten we elkaar op die brede wegen compleet kwijt."



Met alle gevolgen vandien. Aru finishte op de Côte de Saint-Pierre op 0.24 van Froome en schoot er zijn gele trui bij in. Met een gezicht op onweer en zonder één woord te zeggen stapte hij in de volgwagen, recht naar het teamhotel in Gages-le-Haut. "Laat hem zijn ontgoocheling maar even verbijten", nam ploegleider Dimitriy Fofonov over. "Het was een 'journée sans', een slechte dag zoals elke renner er in de Tour wel eens beleeft. Vrijdag was het Froome, nu Fabio. Beter hier dan in een zware bergrit. De schade valt uiteindelijk nog wel mee. De Tour is pas gedaan in Parijs en straks krijgen we een paar nieuwe bondgenoten: de Alpen, die we door en door kennen. Feit is dat we niet langer beschikken over de ploeg die we zouden willen. Het verlies van Cataldo en Fuglsang vang je niet zomaar op. We kunnen enkel roeien met de riemen die we hebben. Tuurlijk komt dit even aan. Maar we moeten gefocust blijven. De rustdag aangrijpen om de messen opnieuw te slijpen. En er dan weer vol tegenaan gaan."