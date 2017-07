De zwanenzang van Vanspeybrouck: "Ik had geen power vandaag"

Door: Mike De Beck

15/07/17 - 20u15

© belga.

Nee, het was niet het dagje van Pieter Vanspeybrouck. De snelle man van Wanty-Groupe Gobert die in de tiende etappe in Bergerac nog goed was voor een achtste plek, voelde zich heel belabberd in de etappe naar Rodez. "Ik ben gisterennacht ziek gevallen", vertelde de 30-jarige spurter op Twitter. "Ik had geen power vandaag. Hopelijk overleef ik de etappe van morgen en daarna hebben we een rustdag." Die komt niet ongelegen voor Vanspeybrouck die vandaag als 172ste over de meet kwam. Tim Wellens was met de 176ste plek de renner die de rij sloot.