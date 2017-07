Van Avermaet zucht: "Ik werd op mijn waarde geklopt"

Door: Mike De Beck

15/07/17 - 18u09 Bron: VRT

© photo news.

Het moest twee jaar na datum een blij weerzien zijn tussen Greg Van Avermaet en Rodez. Onze landgenoot vertolkte vandaag echter de rol van Peter Sagan die toen in 2015 in het wiel van Van Avermaet stierf. Vandaag was het Michael Matthews die in Rodez met de zegeruiker aan de haal ging.

"Matthews was gewoon sterker", hijgde Van Avermaet op de VRT nog uit na zijn inspanning. "Ik deed alles wat ik moest doen en kwam op het juiste moment uit het wiel van Gilbert. Maar dan kwam Matthews er als een 'vliegmachine' over."



Van Avermaet gaf mee dat hij alles uit de kast had gehaald. "De aanloop naar de spurt verliep eigenlijk perfect. Ik liet me niet wegdrummen en zat waar ik moest zitten. In 'Phil' zijn wiel was het wachten tot op 250 meter van de streep. Ik deed wat ik kon en als ik dan op mijn waarde geklopt word dan kan ik daar wel mee leven. Ik wist dat Matthews de gevaarlijkste man was, want hij heeft in de laatste 50 meter nog een versnelling in de benen", aldus Van Avermaet.