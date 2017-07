Van Avermaet feliciteert winnaar Matthews: "Nooit het gevoel gehad dat ik kon winnen"

Bart Audoore in Frankrijk

15/07/17 - 19u30

Greg Van Avermaet (32) heeft zijn huzarenstukje van twee jaar geleden niet kunnen herhalen. Onze landgenoot kreeg op de Côte de Saint-Pierre in Rodez lik op stuk van Michael Matthews. Maar niet getreurd: "Zondag kan ik opnieuw proberen."

Van Avermaet is geen slechte verliezer, vandaag was hij zelfs een hele 'goeie' - als we dat zo kunnen noemen. Twee jaar geleden won de Oost-Vlaming de Tourrit in Rodez en dat wou hij vanmiddag graag herhalen. Dat hij op een betere Matthews botste, leek niet eens zo veel pijn te doen. "Pas op, ik vind het echt wel jammer dat ik verlies", zei hij. "Maar ik kan me hier bij neerleggen. Als ik verlies terwijl ik het gevoel had dat ik had kunnen winnen, ben ik altijd zeer ontgoocheld. Maar nu valt de teleurstelling mee. Ik had nooit het idee dat ik kon winnen. Matthews was gewoon beter. Ik wil hem feliciteren." Zo simpel kan koers zijn: als de ander beter is, dan eindigt het verhaal. Van Avermaet nuanceerde nog een beetje. "Ik ben in principe sterker, maar Matthews is gewoon sneller."



Twee jaar geleden kwam de Australiër niet in de debatten voor, toen werd hij pas zeventiende op 17 seconden. Matthews had toen wel een excuus: na een val eerder in de Tour had hij schaafwonden over zijn halve lijf. Deze keer was hij op volle kracht. Ook Van Avermaet was honderd procent. "Vergelijken is altijd moeilijk", zei hij. "Maar ik denk dat ik op het niveau van 2015 ben. Toen deed ik alles fout (Van Avermaet kwam toen eigenlijk veel te vroeg op kop, red.) en won ik. Nu deed ik alles juist en win ik niet. Dat is koers: je krijgt niks op bestelling." Van Avermaet kon zichzelf en zijn ploeg inderdaad niks verwijten. Zijn ploegmaats reden de hele dag op kop, haalden de ontsnapping terug en zetten hem ook nog goed af aan de voet van de slothelling. Zelf schoof hij gepast in, kwam hij op het juiste moment op kop en zette hij op de logische plaats zijn spurt in. Als een ander dan toch beter is, heb je je daarbij neer te leggen. "Matthews kwam er als een vliegmachine over. Ik had op voorhand al gedacht dat hij de grootste concurrent ging zijn, hij heeft een heel sterke versnelling."



Van Avermaet vertelde ook dat hij best zenuwachtig was geweest - tenslotte keek de hele ploeg naar hem - maar hij laat het hoofd niet hangen na de nederlaag. Al te veel vooruitkijken wilde hij nog niet - "Ik ga dit toch even laten bezinken", zei hij - maar hij gaf wel al aan dat zijn Tour er nog niet op zit. "Na het uitvallen van Richie Porte hebben we met de ploeg van tactiek moeten veranderen. Het hoofddoel is nu een rit pakken met mij als kopman. Rodez was misschien de beste kans, maar er komen er nog. De rit van zondag biedt ook mogelijkheden. Ik kan dan misschien opnieuw proberen."



Maar dat zal dan wel op een andere manier moeten zijn. Vandaag was het wachten tot diep in de finale op die ene ultieme explosie van macht, als Van Avermaet morgen of de komende week een rit wil winnen, zal het met een lange aanval moeten gebeuren. "Ik heb vorig jaar getoond dat ik dat kan. Ik voel me nog goed. We hebben twee zware bergritten achter de rug, maar vandaag heb ik bijvoorbeeld maar een inspanning van 600 meter moeten doen. De ploegmaats hebben veel harder afgezien."