Indrukwekkende Matthews houdt Van Avermaet van nieuwe zege in Rodez, Froome opnieuw in het geel

Michael Matthews heeft de veertiende Tour-etappe met aankomst in Rodez gewonnen. De Australiër toonde zich sterker dan Van Avermaet in een sprint bergop. Boasson Hagen werd derde, Philippe Gilbert finishte als vierde. Chris Froome eindigde op de zevende stek en neemt opnieuw het geel over van Fabio Aru. Vluchter Thomas De Gendt kleurde de rit, maar werd op twaalf kilometer van de aankomst opgepeuzeld.

Net zoals twee jaar geleden trok Thomas De Gendt in het offensief in de etappe naar Rodez. Hij werd vandaag vergezeld door Thomas Voeckler, Timo Roosen, Maxime Bouet en Reto Hollenstein. Op de vlakke aanloop richting de twee beklimmingen van derde categorie reed het vijftal een voorsprong van een dikke drie minuten bij elkaar, terwijl in de achtergrond Team Sunweb en BMC de handen in mekaar sloegen. Michael Matthews en Greg Van Avermaet waren vooraf dan ook de twee grote favorieten.



De Gendt de sterkste voorin

Bij de tussensprint graaide Thomas De Gendt de volle buit mee. Twee minuten later draaide Marcel Kittel de rollen van de voorbij twee dagen om. De Duitse spurtbom vloerde Matthews en vergrootte zo opnieuw zijn voorsprong in het puntenklassement. Vervolgens begon het wegdek omhoog te krullen en dat was in het peloton duidelijk merkbaar. Groenetruidrager Kittel moest al snel afhaken en ook voorin bleven er met Voeckler en De Gendt nog amper twee renners over. Onze landgenoot was duidelijk de beste van de vluchters en rondde als eerste de top van de Côte du viaduc du Viaur en de Côte de Centrès, al heeft hij in het bergklassement nog steeds een achterstand van 58 punten op bolletjestrui Warren Barguil.



Met nog 32 kilometer voor de boeg werd ook Thomas Voeckler door 'de Schorpioen van Semmerzake' los uit het wiel geknald. Thomas De Gendt ging er alleen vandoor, en hield tegenover het jagende peloton lange tijd stand, maar op twaalf kilometer van de aankomst was ook zijn liedje uitgezongen. Nadien probeerden Maurits Lammertink en Pierre-Luc Périchon de favorieten voor de dagzege te verrassen, maar Sunweb en BMC hadden met Nikias Arndt en Damiano Caruso twee waakhonden mee. Zo werd er voorin niet samengewerkt en troepte alles in de finale weer samen.



Aru laat zich verrassen

In de absolute slotfase brachten de troepen van Quick-Step Floors hun kopman Philippe Gilbert in een zetel naar de Côte de Saint-Pierre. Op die slothelling was het Oliver Naesen die als eerste aanzette, maar hij werd al snel geremonteerd door Gilbert, Van Avermaet en Matthews. Die laatste toonde zich duidelijk de betere van de punchers en hield 'Gouden Greg' van een nieuwe zege in Rodez. Boasson Hagen werd nog derde, Gilbert vierde. In de laatste hectometers liet Fabio Aru zich verrassen en finishte pas als dertigste op 26 seconden. De Italiaan verloor zo het geel aan Froome, die knap zevende werd. De 32-jarige Brit heeft in de stand negentien seconden voorsprong op Aru. Romain Bardet is derde op 23 seconden.