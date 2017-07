Papa Quintana slaakt noodkreet: "Ze zijn mijn zoon aan het opbranden. Hij had de Tour nooit mogen rijden"

Door: redactie

Op de achtste plek prijkt hij voorlopig, Nairo Quintana. En daarmee blijft de Colombiaan van Movistar, die op ruim twee minuten volgt van gele trui Fabio Aru (Astana), opnieuw een eind onder de verwachtingen. Papa Luis Quintana heeft in de Colombiaanse media alvast een verklaring: zijn zoon had de Tour nooit mogen rijden.

Quintana reed eerder dit jaar ook de Giro. De kleine Colombiaan eindigde in het eindklassement als tweede na de ongenaakbare Nederlander Tom Dumoulin (Team Sunweb) en volgens Luis Quintana had het daarbij moeten blijven. "Movistar is Nairo aan het opbranden. Na de Giro had hij nooit naar de Tour mogen komen."



"Normaal moet de Giro als voorbereiding op de Tour fungeren, maar ook in Italië moest mijn zoon plots een goed klassement proberen te rijden. Die combinatie is gewoon te zwaar. In mijn ogen heeft de ploeg de verkeerde beslissing genomen. Is ploegleider Eusebio Unzué vergeten hoe hij zijn team moet leiden? De organisatie is zoek."