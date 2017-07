De onzichtbare meesterknecht van Wuyts & De Cauwer

Brecht Herman

15/07/17 - 11u41

Hannes Tahon, hier rechts van Michel Wuyts en José De Cauwer. © photo news.

Dat Pierre Latour zijn linkerbeen Brigitte noemt, zijn rechter Bernadette en dat de kopgroep "tak!" 42 seconden voorsprong heeft: dat vertellen Michel Wuyts en José De Cauwer u. De man die hen die info doorspeelt, is Hannes Tahon (27), de onzichtbare meesterknecht in de commentaarcabine van de Tour de France.

Hannes Tahon is een koersbeest pur sang. In plaats van voor het slapengaan naar sprookjes te luisteren, zei hij als kleuter welke renners op de foto's stonden die zijn vader hem toonde. "Toen ik 6 was, begon ik de Tour te volgen op Teletekst. Twee jaar later maakte ik mijn eerste pronostiek. Met de Gouden Klassiekers van 'Het Laatste Nieuws' won ik ooit een racefiets."



Die ene pronostiek

Over één Tourpronostiek vloekt hij nog steeds. "Ik wilde Bobby Julich in mijn ploeg. Mijn pa verklaarde me gek en zei dat ik voor Fernando Escartin moest gaan. Ik luisterde braaf. Escartin werd uit koers gezet, Julich eindigde derde. Had ik mijn eerste idee gevolgd, dan had ik de hoofdprijs van een half miljoen Belgische frank (ongeveer 12.500 euro, red.) gewonnen. Nu moest ik het doen met een koerstruitje."



