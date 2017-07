Rodez, de stad waar Greg Van Avermaet "opnieuw geboren is"

BART AUDOORE

Greg Van Avermaet (32) komt vandaag een beetje thuis. Het was in Rodez dat hij op 17 juli 2015 zijn eerste rit in de Tour won. Een zege die alles veranderde. "Toen heb ik de stap gezet naar de top. Het was de lancering van mijn carrière."

Het was in de tijd dat Van Avermaet nog geen koersen won. Ereplaatsen, dat wel. Tweede in de Ronde van Vlaanderen, derde in de Ronde van Vlaanderen, derde in Gent-Wevelgem, derde in Parijs-Roubaix, vierde in Parijs-Roubaix, vijfde in Milaan-Sanremo, vijfde in de Amstel Gold Race, zevende in Luik-Bastenaken-Luik... Van Avermaet was de renner van 'net niet'.



Tot Rodez. Die dertiende rit in de Tour van 2015 was er echt één op zijn maat. Een slothelling van 600 meter met een piek tot 8 procent: die had evengoed in Vlaanderen kunnen liggen. Wilco Kelderman reed nog even voorop, maar werd voorbij geknald door een duo. Van Avermaet en iemand anders. "Ik kon niet zien wie het was. Ik stond recht op mijn trappers en kon tussen mijn benen alleen zien dat er nog één man aan mijn wiel zat."



Op leven en dood © belga. Die andere man was Peter Sagan, de grote favoriet. Van Avermaet zette op 200 meter al zijn eindsprint in - bergop is dat een eeuwigheid. "Ik kon eigenlijk niet winnen zo. Ik dacht: 'Wat doe ik nu weer? Ik zit veel te vroeg op kop. Ik ben het domste uit mijn hele carrière aan het doen'. Maar ik ben blijven sprinten, blijven geven, blijven hopen dat hij er niet over ging komen. Pas in de laatste 50 meter ben ik er echt in gaan geloven."



Sagan ging drie keer op de trappers staan, maar moest even vaak gaan zitten. De Slovaak stierf in zijn wiel. Van Avermaet won. "Donderdag heb ik nog een keer naar de beelden gekeken: het geeft nog altijd kippenvel. Het was een overwinning typisch mezelf: niet opgegeven. Ik heb Sagan daar een beetje een mentale slag gegeven. Ik ben blijven gaan, tot op de meet. Bij wijze van spreken op leven en dood."



"Die zege heeft alles veranderd. Het was de eerste keer dat ik de grote mannen klopte op het hoogste niveau. Ik wist dat ik het kon, ik had dat ook al vaak gezegd, maar op een bepaald moment moet je het ook doen. Ervoor had ik ook wel al iets bewezen, maar enkel met tweede en derde plaatsen."



Het belang van die dag kan moeilijk overdreven worden, zegt Van Avermaet. "Je mag zeggen dat ik daar als renner opnieuw geboren ben. Daar Sagan kloppen was toch een statement. Ervoor hinkte ik dicht tegen de top aan, maar toen heb ik de stap gezet naar de top. Het was de lancering van mijn carrière. Natuurlijk heb ik die analyse pas achteraf gemaakt. Ik wist die avond niet dat het een kantelpunt was. Ik wist wel dat ik die stap nodig had. Maar of het dan ging doorgroeien naar zo veel meer of dat het bij die ene zege ging blijven, wist ik niet. Wat ik sindsdien gewonnen heb, is eigenlijk indrukwekkend."



Zeg dat wel: de Omloop, Tirreno-Adriatico, een nieuwe rit in de Tour plus drie dagen gele trui, olympisch goud, de GP Montreal, opnieuw de Omloop, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Parijs-Roubaix... "Ik weet niet waarom ik er zo lang op heb moeten wachten. Ik was met hoge verwachtingen overgekomen van de beloften, maar ik was 29, 30 jaar toen ik eindelijk doorbrak. Het is eigenaardig, want qua wattage is er weinig verschil met toen. Ik heb mezelf ook niks te verwijten: de jaren ervoor heb ik er ook keihard voor gewerkt."



