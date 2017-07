Porte haalt uit naar Tourorganisatie na smak met 78 km/u in afdaling Mont du Chat

Marc Ghyselinck

De Australiër Richie Porte geeft Tourorganisator ASO de schuld voor zijn crash in de negende Tourrit van Nantua naar Chambéry. Porte brak in de afdaling van de Mont du Chat zijn rechtersleutelbeen en heup. Volgens de renner reed hij op dat moment met een snelheid van 78 km/u naar beneden. Porte ontkent dat hij een stuurfout maakte. Dat het die zondag had geregend was volgens hem mee de oorzaak van zijn val.



"We hebben dezelfde afdaling gereden in de Dauphiné en toen ging het goed. Ik ben geen renner die veel risico neemt. Chris Froome reed toen harder naar beneden dan iedereen. Ik kwam een beetje achter hem. Het was snel, maar veilig."



"Maar in de Tour regende het. Er zijn veel renners gevallen die dag. En iedereen stelde zich vragen bij de veiligheid van de afdaling. Ik geloof niet dat de organisatoren zich daar veel vragen hebben bij gesteld. Ik vraag me af, als zij een zoon in de race hadden, of ze zo blij zouden zijn met de beelden van zijn val in de afdaling. Ik zeg dat niet omdat ik hier nu vast zit in mijn zetel en dat voor de komende drie weken. Ik denk dat de organisatoren voor spektakel kiezen. Maar ik zou nu liever kunnen rondlopen."