Barguil troeft idool Contador af: "Die bergtrui zou ik heel graag winnen"

Door: redactie

14/07/17 - 22u31

© photo news.

Warren Barguil (25) heeft dan toch zijn zege beet in de Tour de France. De Fransman toonde zich vrijdag in Foix sneller dan Nairo Quintana, Mikel Landa en Alberto Contador in de sprint na een korte bergrit.

Barguil schoot in zijn eerste jaar als prof meteen twee keer goed raak en pakte twee ritzeges in de Vuelta van 2013. Dat is intussen bijna vier jaar geleden en de Fransman moest lang geduld uitoefenen voor een nieuwe zege. Hij probeerde het als klassementsrenner, maar dat draaide niet goed uit. Vervolgens besloot hij om het geweer van schouder te veranderen en te spelen op de aanval. "Ik kreeg veel kritiek omdat ik in deze Tour mijn kans niet wou gaan voor het klassement (in 2015 werd hij veertiende, in 2016 moest hij vrede nemen met een 23e plaats, nvdr.)", zei hij. "En dat irriteerde me wel, maar in de eerste plaats wilde ik in deze Tour de finish halen. Ik ben blij met deze keuze. Zondag liep ik de overwinning nog nipt mis in de sprint tegen Uran en was ik diep teleurgesteld, nu haal ik het wel. Ik win hier omdat ik nog fris genoeg was aan de finish, nog jus in de benen had omdat ik de eerste dagen geen stress had om te strijden voor het klassement. Ik haal veel meer plezier uit zulke aanvallen. Dat ligt meer in mijn aard, ook toen ik jong was koerste ik op die manier."



Landa reed lange tijd alleen met Contador op kop. Na hem volgde een klein groepje, waarvan uiteindelijk enkel Quintana en Barguil de sprong naar het leidersduo wisten te maken. "Nairo had het moeilijk op die laatste klim, ik moest het merendeel van het werk doen en ik ben blij dat we hen nog wisten te grijpen vlak voor de top. En ik pak nog kostbare punten voor de bergtrui. Die trui zou ik graag winnen. Maar dit is de Tour, er komen nog veel moeilijke momenten aan."



Barguil wist in de sprint te winnen tegen Landa, Contador en Quintana. "Ik zag dat Contador aanviel en koos zelf voor de buitenkant van de bocht. Ik wist dat ik één van de snelsten was, maar de sprint was niet gemakkelijk. Ik had nooit gedacht dat ik mijn idool Contador zou kunnen kloppen. Dit doet zo veel deugd, temeer het op onze nationale feestdag is en omdat ik win tegen een jeugdidool. Alberto gaf me veel plezier als kleine jongen omdat hij een renner is die voor de aanval kiest. Dat ik net hem versla, is geweldig. Enkele jaren geleden vierde ik nog mijn overwinningen met hetzelfde 'Pistolero'-gebaar als Contador."