LIVE vanaf 13u20: Schiet Van Avermaet opnieuw raak in Rodez?

15/07/17 - 07u00

© EPA.

Rodez: het klinkt elke Belgische wielerliefhebber bekend in de oren. Twee jaar geleden boekte Greg Van Avermaet er zijn eerste etappezege in de Tour, misschien wel het kantelpunt in zijn carrière. Toen versloeg onze landgenoot Peter Sagan in een prangende spurt bergop. Aangezien het vandaag dezelfde aankomst is, heeft 'Gouden Greg' uiteraard kans om opnieuw in Rodez het zegegebaar te maken.



Na de start in Blagnac staan er onderweg met de Côte du viaduc du Viaur en de Côte de Centrès twee beklimmingen van derde categorie op het programma. Nadien volgt identiek dezelfde finale als in 2015, met aankomst op de top van de Côte de Saint-Pierre, een helling van slechts 570 meter, maar wel met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,6 procent.