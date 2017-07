LIVE: De Gendt nu enkel nog met Voeckler op kop en plant ook op tweede beklimming zijn vlag

Door: Mike De Beck

Rodez: het klinkt elke Belgische wielerliefhebber bekend in de oren. Twee jaar geleden boekte Greg Van Avermaet er zijn eerste etappezege in de Tour, misschien wel het kantelpunt in zijn carrière. Toen versloeg onze landgenoot Peter Sagan in een prangende spurt bergop. Aangezien het vandaag dezelfde aankomst is, heeft 'Gouden Greg' uiteraard kans om opnieuw in Rodez het zegegebaar te maken.



Na de start in Blagnac staan er onderweg met de Côte du viaduc du Viaur en de Côte de Centrès twee beklimmingen van derde categorie op het programma. Nadien volgt identiek dezelfde finale als in 2015, met aankomst op de top van de Côte de Saint-Pierre, een helling van slechts 570 meter, maar wel met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,6 procent.

Nog 36 km: De Gendt sprokkelt twee punten Ook op de tweede beklimming van de dag plant Thomas De Gendt de vlag van Lotto-Soudal. Zo heeft hij de tussenspurt en de twee beklimmingen van de dag op zijn naam geschreven. Dat heet dan een productieve dag.

Nog 36 km: ook Roosen verdwijnt Vooraan vallen ze nu als vliegen. Ook voor Timo Roosen gaat het nu iets te snel. Zo blijven alleen nog Thomas De Gendt en Thomas Voeckler over.

Nog 37 km: kopgroep wordt uitgedund Plots zijn ze voren nog met z'n drieën. Hollenstein en Bouet moeten hun medevluchters laten gaan op de Côte de Centrès.

Rodez 2015: twee jaar terug in de tijd

Nog 42 km: De Gendt schuift op in bollenklassement Door de twee punten die Thomas De Gendt daarnet greep, schuift de aanvalslustige renner van Lotto-Soudal op in het klassement voor de bollentrui. Onze landgenoot springt over Mikel Landa naar een tweede stek. Warren Barguil telt wel nog steeds liefst zestig punten meer dan De Gendt.



The #GreenJersey isn't in a good day ! / Le #MaillotVert n'est pas dans un bon jour ! Come on Marcel ! / Allez Marcel !

Nog 45 km: Kittel komt in de problemen Plots bevindt Marcel Kittel zich helemaal aan de achterkant van het peloton. De groenetruidrager moet het grote pak zelfs laten gaan en komt in de problemen. Hij vecht al beukend tegen de wind tegen zichzelf.

Nog 50 km: De Gendt als eerste boven Thomas De Gendt grijpt de tweede bonus van de dag op de top van de Côte du Viaduc. Onze landgenoot sprokkelt twee punten in het klassement van de bolletjestrui en staat nu op een tweede plek in de stand. Voeckler volgt gedwee in het spoor van de renner van Lotto-Soudal.

Nog 53 km: mechanische pech voor Roosen Vooraan bij de vluchters moet een van de vijf avonturiers heel even de remmen dichtknijpen. Timo Roosen heeft halt gehouden om van fiets te wisselen en kan al snel weer op zoek gaan naar zijn medevluchters. Ze hebben nog een voorsprong van 1'35".

Nog 58 km: richting twee beklimmingen De vluchters en het peloton hebben nog twee hindernissen voor de boeg. Op zo'n vijftig kilometer van de streep ligt de Côte du Viaduc (derde categorie) de renners op te wachten. Op 36,5 kilometer van de streep moet het pak dan weer over de Côte de Centrès. Ook een beklimming van derde categorie.

Nog 67 km: Voeckler ging al 5 keer met prijs van de strijdlust aan de haal 'Good old' Thomas Voeckler zit nog een keer in de goede vlucht. De olijke Fransman kreeg sinds zijn debuut in 2003 maar liefst vijf keer de prijs van de strijdlust. Enkel Jens Voigt en Sylvain Chavanel doen met zes stuks beter dan 'Titi'. Ook Sandy Casar en Michael Rasmussen zitten op vijf exemplaren. © epa.

Felline gooit handdoek in de ring Uit het niets verschijnt het bericht dat Fabio Felline moet opgeven. Het is de eerste opgave binnen het team van het Trek-Segafredo van Alberto Contador. Ook in zijn vorige Grande Boucle gooide Fabio Felline de handdoek in de ring. In 2010 deed hij dat na de 9de etappe. Fabio Felline quits https://t.co/TGpT26MxHN #TDF2017 — Radio Tour - EN ¿¿¿ (@radiotour_en) © TDW.

Paul Vandenbosch: "Tim Wellens heeft een warmte-allergie" Tim Wellens en de Tour de France, ook in deze editie lijkt het geen goed huwelijk. Maar daar heeft zijn coach Paul Vandenbosch een verklaring voor. "Dat is voornamelijk te wijten aan een warmte-allergie", verklaart Vandenbosch op radio 1. In de toekomst zou Wellens zich meer toeleggen op het voorjaar en de Giro. Al is er toch een oplossing om dat euvel te verhelpen. "In se is er en oplossing", gaat Vandenbosch verder. "Met een attest zou er gewerkt kunnen worden met cortisonen en dat zou een uitzondering zijn. Tim weet dat en heeft zelf beslist om daar geen gebruik van te maken. Hij verkiest om liever niet die uitzonderingen te gebruiken. Ik vind dat een schitterende houding van Tim. Uit de beslissing die hij daar neemt moeten we besluiten dat de tour niets voor hem is." © TDW. © belga.

Tweede uur iets trager Het tempo ligt in het tweede wedstrijduur met 40,2 km/u ietwat lager dan het eerste wedstrijduur. Het gemiddelde ligt daarmee nu op 41.4 km/u.

Rijdt Quintana straks ook de Vuelta? "Ze zijn mijn zoon aan het opbranden. Hij had de Tour nooit mogen rijden." Het is een quote die kan tellen van Luis Quintana, vader van Nairo Quintana. Er wordt trouwens ook nog gesuggereerd dat de kopman van Movistar na een slopende Giro en Tour de France er straks zomaar ook de Vuelta gaat aanbreien. Dat willen ze toch graag zien bij Movistar.



It's a day for baroudeurs today on the Tour, take a look at who they are!

Ook een mannetje van Bahrein-Merida Bahrein-Merida heeft in het peloton ook een mannetje naar voren geschoven. Dat allemaal voor Sonny Colbrelli die zijn kans ziet. "Ik weet dat mijn naam al enkele keren geciteerd werd voor deze etappe en het klopt dat de finale me perfect ligt", vertelt Colbrelli. "Maar het ligt ook andere renners zoals Greg Van Avermaet en Michael Matthews. We hebben een verkenning gedaan met Philippe Mauduit en ik denk dat ik de finale nu wel ken. De vorm is redelijk goed, dus we zullen wel zien." © TDW.

Al BMC en Sunweb wat de klok slaat Astana en Fabio Aru kunnen hun hartje ophalen, want het zijn BMC en Sunweb die het zware werk in het peloton op zich nemen. De klassementsmannen gaan dus, als er geen waaiers gevormd worden, een rustige dag tegemoet. Nog een leuk weetje: elke keer dat Astana de gele trui pakte, hielden ze die ook tot in Parijs (Contador in 2009 en Nibali in 2014).

Kittel sprint naar zesde stek In het peloton trekt de groene trui aan het langste eind. Marcel Kittel blijft zo onder meer Michael Matthews, die met de rem op spurtte, voor. En el pelotón, Kittel pasa por delante de Matthews. #TDF2017 pic.twitter.com/B2E5vvdYHO — Alpe d'Huez B&T (@Alpe__dHuez)

De Gendt pakt 1.500 euro en 20 punten Aan de tussenspurt in Rabastens legt Thomas De Gendt de andere vluchters erop. Hij strijkt daarmee 1.500 euro en 20 punten in het spurtersklassement op. Maxime Bouet volgt in zijn spoor. Nu is het uitkijken naar het peloton. © rv.

Gemiddelde van 42,6 km/u De vijf vooraan trekken goed door zodat we al 42,6 kilometer hebben afgehaspeld in het eerste wedstrijduur. Vooraan zitten ze dus niet te lanterfanten. Bahrain, BMC et Sunweb contrôlent / set the peloton's pace #TDF2017 pic.twitter.com/6lng6BcNyt — Le Tour de France (@LeTour)

Nog 15 kilometer tot de spurt We gaan zo stilaan naar de eerste hindernis van de dag: de tussenspurt. Vooraan kunnen ze strijden voor de twintig punten in Rabastens. Benieuwd of Matthews zich straks in het peloton ook in de tussenspurt gooit. Misschien spaart 'Bling' zich wel met het oog op de finish.



5 riders in the breakaway, 20 pts to grab / 5 hommes à l'avant, 20 pts à prendre#GreenJersey#TDF2017 pic.twitter.com/I0E2bvCqZG — Green Jersey ŠKODA (@Green__Jersey)

"Ik zit me al de hele Tour te sparen", aldus Van Avermaet. "Tot nu toe was het niet zo'n fijne Tour voor mij en een beetje saai: ofwel waren het lange ritten met een sprint op het eind ofwel te lastige bergritten. Kortom er waren weinig kansen voor mij en het was een Tour van het lange wachten. Behalve de rit naar Longwy beleefde ik nog niet te veel plezier. Dit is pas de tweede rit dat ik me echt kan tonen en ik hoop dat ik eindig met een mooi resultaat. Ik heb de goede conditie te pakken en gisteren had ik echt superbenen. Hopelijk is dat ook vandaag het geval. Ik wil meedoen voor de overwinning."

Vegen de Belgen vandaag de nul van de tabellen? De Belgen zitten in deze Tour de France nog op droog zaad en de laatste keer dat er geen enkele Belg een rit wist te winnen dateert al van 2014. In 2015 was Van Avermaet dus al aan het feest. In 2016 mochten Van Avermaet en Thomas De Gendt vieren. Tekent Van Avermaet straks voor een drie op drie?

De Gendt weer in de aanval Thomas De Gendt is niet aan zijn proefstuk toe als het op aanvallen aankomt. De renner van Lotto-Soudal zit al voor de vierde keer in deze Tour in de goede vlucht. Eerder zat hij ook in de derde, de vijfde en de twaalfde etappe in de aanval.

Rodez, daar waar de winnaar in Van Avermaet geboren werd Sinds zijn passage in Rodez twee jaar geleden heeft Van Avermaet een knap parcours afgelegd. Zo won hij in 2016 en 2017 liefst 13 keer waaronder de olympische wegrit, de Omloop (twee keer), Tirreno-Adriatico, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. Tijd om vandaag nog maar eens te oogsten voor de kopman van BMC.

Opletten voor waaiers Het peloton krijgt te maken met zijwind en dat kan in de finale van de koers weleens voor gevaar zorgen. Krijgen we straks waaiers te zien?

Barguil rijdt in steun van Matthews Gisteren nog aan het feest in de laatste Pyreneeënetappe, vandaag trekt Warren Barguil zijn werkplunje aan. "Ik rijd in steun van Michael", beloofde ritwinnaar Warren Barguil alvast gisteren na zijn ritzege. "Hij hielp me ook al in deze Tour (zo graaide hij kostbare bergpunten weg voor Thomas De Gendt in een bergrit, red) en morgen wil ik Michael bijstaan. Hopelijk levert dat nog eens een zege op voor Sunweb." © photo news.

Bakelants mag zijn kans gaan Uitkijken wordt het ook naar de prestatie van Jan Bakelants die twee jaar geleden derde werd in de etappe naar Rodez, op drie seconden van Van Avermaet. "Ik rijd hier in de eerste plaats in dienst van de ploeg", stelde Jan Bakelants al een paar keer. "Maar zowel in Longwy, als in Rodez zal ik mijn kans mogen gaan. Twee keer drie minuten op een ganse Tour zal wel geen probleem vormen", grapte hij nog voor de start van de Tour. "Dus ja, ik wil het wel proberen."

Hollenstein komt aansluiten Plots zijn ze vooraan met z'n vijven. Reto Hollenstein is in zijn missie geslaagd en kan nu met de vier andere vluchters ronddraaien.

Hollenstein op een minuut De Zwitser van Katusha is niet van plan om het zomaar op te geven. Hij bengelt nog steeds tussen de vluchters en het peloton, maar is vastberaden om in de spits van de koers aan te pikken.

Exact dezelfde finish als twee jaar geleden. Finish in Rodez, met een venijnige bult in de laatste 500 meter. #TDF2017 pic.twitter.com/FJxQoXUHHG — v d wel tweewielers (@WelTweewielers)

BMC en Sunweb stropen de mouwen op De vier vooraan krijgen al snel een voorgift van 2'40" en in het peloton vinden ze dat genoeg. Sunweb (voor Michael Matthews) en BMC (voor Van Avermaet) stropen op de voorposten van het peloton alvast de mouwen op. Zij willen met de finish in het achterhoofd de voorsprong speelbaar houden.

Hollenstein probeert wagonnetje aan te pikken Reto Hollenstein reageert in het peloton en gaat in zijn eentje op zoek naar de vier vluchters. De renner van Katusha heeft al een flinke afstand te overbruggen. Krijgen we straks vijf leiders?

Vier renners gooien knuppel in het hoenderhok De eerste ontsnapping lijkt ook meteen de goede. Thomas De Gendt krijgt drie vluchters mee in zijn ozg: Timo Roosen (LottoNL-Jumbo), Maxime Bouet (Fortuneo) en Thomas Voeckler (Direct-Energie). Ze fietsen al snel een halve minuut voorpsrong bij elkaar. #TDF2017 Le départ réel est donné. Coup d'envoi de cette 14ème étape ! pic.twitter.com/pRpEeWTUCb — Team COFIDIS (@TeamCOFIDIS)

Officiële start: De Gendt trekt er meteen op uit Christian Prudhomme zwaait met de vlag van de start en vrijwel meteen springt Thomas De Gendt weg. Hij krijgt drie renners mee in zijn zog.

Voeckler op de voorposten Aan de zijde van Thomas De Gendt rijdt ook Thomas Voeckler net achter de wedstrijdwagen. Zoals we 'Titi' kennen, trekt hij nu al af en toe gekke bekken. We rijden nog steeds naar de officiële start.

Thomas rekent Gilbert bij de favorieten Geraint Thomas kan de Tour de France maar moeilijk loslaten. Na een valpartij in de etappe met de Mont du Chat moest de Welshman noodgedwongen opgeven, maar dat wil niet zeggen dat hij het Tourcircus niet meer volgt. "Gilbert, Degenkolb, Swift of Kawasaki, maar het zou ook een ontsnapping kunnen worden", laat Thomas zijn licht schijnen over deze etappe. Obviously its wide open though... Gilbert, Degenkolb, Swift, Kawasaki But could also be a breakaway

Belgische ex-wielerprof ontsnapt aan de dood tijdens Tour Ex-profwielrenner Alain De Roo is gisteren, tijdens de dertiende etappe van de Tour, met de vipauto die hij bestuurde in een ravijn gestort. Dat meldt Het Nieuwsblad. De Roo stortte naar verluidt 100 meter naar beneden, maar hield enkel wat schrammen over aan de crash.



De Roo had enkele vips afgezet aan een helikopter toen hij met zijn wagen de afdaling van de Col d'Agnes had ingezet. Maar daar liep het dus grondig mis. Na de crash was de wagen rijp voor schroothoop en het mag dus een mirakel heten dat het voor De Roo bij wat schrammen bleef.

Officieuze start Het peloton hijst zich in het zadel voor de veertiende etappe in deze Ronde van Frankrijk. Met een gezapig tempo gaat het nu over elf kilometer naar de officiële start.

Sky heeft met Landa nieuwe troef achter de hand Mikel Landa nestelde zich in de Pyreneeën op een knappe vijfde plaats waardoor Sky nu op twee paarden kan gokken. Ook Chris Froome ziet er het positieve van de zaak in. "Dat Landa in de top vijf zit, geeft ons enorm veel zelfvertrouwen", vertelde Froome voor de start.

Van Avermaet: "Ik voel meer druk dan voor de Ronde van Vlaanderen" © photo news. Op 17 juli 2015 begon Greg Van Avermaet in Rodez aan zijn indrukwekkende zegereeks. De Waaslander klopte Peter Sagan in een titanenduel en dan is het logisch dat de olympische kampioen vandaag één van de meest aangeklampte renners was voor de start in Blagnac. Iedereen wilde weten hoe 'Gouden Greg' zich voelde.



"Om eerlijk te zijn voel ik toch wel druk. Meer dan pakweg op de dag van de Ronde van Vlaanderen", aldus Van Avermaet. "Door het uitvallen van Richie (Porte, red.) kunnen we onze Tour enkel nog glans geven met ritzeges en vandaag krijg ik een mooie kans. Ook de ritten van morgen en dinsdag moeten mij liggen, maar ik zou natuurlijk het liefst zo snel mogelijk winnen." © belga.