Serge Pauwels voelt zich goed: "Het was de hele dag pompen of verzuipen en iedereen reed voor wat hij waard was"

14/07/17 - 21u36

Serge Pauwels finishte vandaag in de Tour als beste Belg in de korte rit naar Foix. De renner van Dimension Data eindigde op de 16e plaats, op 4:08 van winnaar Barguil.

"Ik hoopte om mee te glippen in de vroege vlucht", sprak hij na afloop. "Maar het ging er van bij de start bijzonder intens aan toe en dat hield eigenlijk de hele rit aan. Uiteindelijk wisten enkel de beste klimmers weg te rijden. Ik heb het een paar keer geprobeerd op die eerste klim, maar het lukte niet. Ik zag niet ver van de top Contador aangaan, net op het moment dat ik even een schakelfout maakte. Ik zat niet meteen in het wiel en toen waren ze gaan vliegen."



Pauwels hing in de afdaling een tijdlang op tien seconden met nog enkele andere renners, maar toen de tweede klim begon waren de vogels gaan vliegen. "Het was de hele dag pompen of verzuipen en iedereen reed voor wat hij waard was. Ik ben wel tevreden over mijn koers. Ik heb lang bij de gele trui gereden, pas in de laatste twee kilometer van de slotklim moest ik afhaken. Nu goed, mijn conditie is goed en dat geeft me vertrouwen voor wat nog komt."