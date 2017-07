Sky-ploegleider Knaven: "Froome is en blijft onze kopman"

XC

Mikel Landa (Sky) deed in de Tour een goede zaak voor het klassement en schoof op van plaats zeven naar vijf, op 1:09 van gele trui Fabio Aru. Zijn er nu twee leiders bij Sky, is er anarchie of maakt het allemaal deel uit van een masterplan? "We hebben een nieuwe tactiek toegepast", aldus ploegleider Servais Knaven. "De aanval van Landa maakte deel uit van ons plan."

"Landa vooruit sturen was een bewuste strategie", deed Knaven uit de doeken. "Nu we het geel niet meer om de schouders hebben, moeten we iets anders proberen. Landa stond voor de rit vrij goed in het klassement, maar nog niet heel dicht. Hij schuift op en is nu een bedreiging voor veel renners. Het idee was niet om zelf de koers te doen ontploffen, maar om te zien wat de andere renners zouden doen. En ik ontken met klem dat dit een eenmansactie van Landa is. Bij de ochtendmeeting is dit duidelijk besproken. Nieve stond er nog goed voor, Landa ook. En het plan was dat bij een aanval van Contador, Quintana of Uran Landa klaar moest zijn zijn om mee te springen. We weten dat hij in goede doen is en als je met die mannen voorop rijdt, doe je een goede zaak voor het klassement. Op die manier voeren we de druk op bij Astana, maar ook andere ploegen zoals bijvoorbeeld AG2R."



Finaal werd Landa vierde, met 1:46 voorsprong op Froome en co. "We hadden natuurlijk verwacht dat hij met twee minuten voorsprong de finish ging halen", stelde Knaven. "We wilden de andere ploegen gewoon het vuur aan de schenen leggen, zodat wij niet echt de koers hoefden te dragen. Het was niet het opzet dat hij met geel zou flirten, maar dat kan gebeuren. Het is niet zo dat we vandaag zeiden: 'Landa, jij gaat mee en je pakt geel'. Chris is onze kopman en blijft dat ook. Hij staat nog steeds tweede op zes seconden. Met deze zet hebben we straks misschien meer mogelijkheden voor Chris om iets te proberen. Dit is een extra troef om uit te spelen, als het nodig zou zijn. Als Landa nu een volgende keer nog eens de kont van het zadel licht, dan worden de andere ploegen wel heel nerveus."



Froome zelf probeerde een paar keer aan te vallen, maar raakte niet weg. "Onze tactiek bestond uit twee delen. We waren bezig met Landa en probeerden hem zo hoog mogelijk in het klassement te krijgen, om daar eventueel in een andere etappe voordeel uit te halen. En daarnaast is Chris natuurlijk bezig om die gele trui terug te pakken. Ik denk dat we niet moeten panikeren en Chris gisteren gewoon vooral in het laatste steile stuk minder was dan verwacht. Het was een hele specifieke aankomst en hij was gewoon niet top. Ik onthoud van vandaag dat hij de aanval opzocht en gewoon goed was. Dat zal hem deugd doen en bevestiging geven dat het goed zit."