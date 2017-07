Jakob Fuglsang maakt einde aan lijdensweg en geeft op in Tour

Door: redactie

14/07/17 - 17u47 Bron: Belga

© photo news.

Jakob Fuglsang heeft vandaag tijdens de dertiende etappe van de Tour de France dan toch moeten opgeven. De 32-jarige Deen van Astana liep woensdag bij een val kleine breukjes op in zijn polsgewricht en spaakbeen, maar besloot toen door te zetten.

Voor zijn val bekleedde Fuglsang een knappe vijfde plaats in de algemene stand, maar die plek kon hij na de crash niet vasthouden. Op donderdag kwam hij binnen op bijna een halfuur van winnaar Romain Bardet, en ook op vrijdag geraakte de Deen snel in de problemen. Fuglsang had geen zin in een nieuwe lijdensweg en gaf er dus de brui aan.



Met de opgave van Fuglsang raakt geletruidrager Fabio Aru, enkele dagen na het uitvallen van de Italiaan Dario Cataldo, opnieuw een helper kwijt.