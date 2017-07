Barguil wint laatste Pyreneeënrit in de Tour, Aru behoudt geel ondanks coup van Sky en Landa

Door: redactie

Warren Barguil (Team Sunweb) heeft de tweede en laatste Pyreneeënrit in de Tour gewonnen. De Fransen kregen flink wat spektakel op hun nationale feestdag en daar was voornamelijk Team Sky verantwoordelijk voor. De Britten zetten gele trui Fabio Aru (Astana) danig onder druk door Mikel Landa in het offensief te sturen, maar de Italiaan kon -mede dankzij de hulp van bondgenoten als Daniel Martin (Quick.Step-Floors)- zijn leidersplaats behouden.

De korte etappe van Saint-Girons naar Foix moest voor het nodige vuurwerk zorgen, en zo gebeurde. Op amper 101 kilometer stonden er drie cols van eerste categorie op het programma: de Col de Latrape, de Col d'Agnes en de Mur de Péguère. In de openingsfase werd er slag om slinger gedemarreerd. Zo zat Philippe Gilbert even in het offensief, maar nadien werd de koers volledig opengebroken, en draaide de spektakelrit uit op een waar slagveld. Voor Jakob Fuglsang werd het te zwaar. De winnaar van de Dauphiné sukkelde met de pols en gaf er onderweg de brui aan.



Op de tweede hindernis van de dag trok Alberto Contador vol door, en enkel Mikel Landa kon zijn landgenoot bijbenen. De twee Spanjaarden schreven het koersverhaal, en Landa werd zelfs even een bedreiging voor geletruidrager Fabio Aru. De Sky-renner volgde in het klassement op amper 2'55" van de Italiaan, maar kon uiteindelijk nooit virtueel de gele trui dragen, al kwam hij wel in de buurt. Intussen rook ook Nairo Quintana zijn kans. Hij ging samen met Warren Barguil en Michal Kwiatkowski in de achtervolging op het leidersduo, al moest de Pool nadien wel afhaken.



Froome maakt betere indruk

De groep der favorieten bleef hangen op een dikke twee minuten van de kop van de koers, maar een ontketende Barguil wist met Quintana in zijn spoor wel voorin te geraken. Zo kregen we vier koplopers, terwijl Chris Froome in de achtergrond zijn goede benen toonde. De drievoudige Britse Tourwinnaar viel meermaals aan, maar telkens zonder succes.



Voorin was het enkel Landa die aan de kop sleurde. De Sky-renner reed voor zijn klassement, en met succes. Hij nam uiteindelijk 1'46" op Aru en co en schuift zo op naar plek vijf. Voor de dagzege was het dan uitkijken naar Quintana, Barguil en Contador. Die laatste ging van ver aan, maar werd voorbijgesneld door een ontketende Barguil. De bolletjestrui mocht zo juichen op Quatorze Juillet, Quintana sprintte naar de tweede plek. Contador moest vrede nemen met een derde plaats. Landa werd vierde op twee seconden.