Mathieu Goedefroy

14/07/17 - 15u13

video Het was een allerminst teleurgestelde Chris Froome die vanmorgen voor de start de pers te woord stond aan de Sky-bus. Integendeel: de drievoudige Tourwinnaar leek eerder opgelucht dat hij zijn gele trui verloor aan Fabio Aru. Froome mag vandaag dus in het klassieke, witte Sky-shirt rijden. "Nu krijgen mijn ploegmaats tenminste wat rust", zei hij onder meer voor onze camera. "Het is nu aan Astana om de race te controleren."