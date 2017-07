Wiggins op de Mont Ventoux: "De Tour is niet meer geloofwaardig, vind ik"

Niels Vleminckx

14/07/17 - 09u04

© PN.

Gisteren was het exact 50 jaar geleden dat Tom Simpson op z'n 29ste bezweek op de flanken van de Mont Ventoux. Omdat de Tourdirectie weigerde de Brit te eren, reden 200 familieleden en vrienden dan maar zelf de reus van de Provence op. Onder hen: Sir Bradley Wiggins (37).

Waarom een grote renners als Tom Simpson negeren? De Tour fietst anno 2017 met een grote boog rond de Mont Ventoux en de herdenking van Tom Simpson. Een steek in het wielerhart van Bradley Wiggins, de man die in het verleden de Ventoux beklom met een foto van Simpson op zijn band. "De Tour is op deze manier niet meer geloofwaardig, vind ik. Waarom, in godsnaam, negeer je de dood van een groot renner als Tom Simpson? Uiteraard is er iets gebeurd. Natuurlijk heeft hij bepaalde dingen gedaan - wie niet, toen? Maar kijk eens wat Simpson allemaal gedaan heeft. Milaan-Sanremo gewonnen, Ronde van Vlaanderen, wereldkampioen. En de eerste Britse geletruidrager in de geschiedenis van de Tour. Nooit was er een beter moment om de Ventoux te beklimmen dan deze dag. En toch duwen ze hem in de vergeetput. Godzijdank zijn er nog genoeg andere mensen die beseffen hoe belangrijk Tom is geweest."