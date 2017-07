LIVE Tour: Philippe Gilbert trekt in aanval in korte spektakelrit

XC

De tweede en alweer laatste Pyreneeënrit voert het Tourpeloton van Saint-Girons naar Foix. Het is een korte rit over 101 kilometer, maar daarom niet minder zwaar. Onderweg liggen drie beklimmingen van eerste categorie: de Col de Latrape, de Col d'Agnes en de Mur de Péguère. De Tourorganisatie hoopt, met ook nog een lange afdaling naar Foix, op spektakel op Quatorze Juillet, de Franse nationale feestdag.

De Marchi solo De Marchi is duidelijk de beste klimmer voorin. Op de Col de Latrape laat hij Chavanel en Gilbert ter plekke, terwijl het peloton volgt op amper veertig seconden. Ondertussen moeten de sprinters achterin afhaken. Ook voor Tim Wellens gaat het nu al te snel. Lees ook

Negen achtervolgers Mollema, Lammertink, Ulissi, Calmejane, Arashiro, Pasqualon en Wyss komen aansluiten bij Poljanski en Burghardt. Zo krijgen we negen achtervolgers, maar ze hebben alle moeite van de wereld om voorin te geraken. Gilbert, De Marchi en Chavanel werken namelijk uitstekend samen.

Opgave Vichot We krijgen opnieuw een opgave uit het kamp van FDJ. Deze keer geeft Arthur Vichot er de brui aan. De Fransman ondervindt te veel hinder na zijn valpartij van gisteren. De Franse ploeg houdt zo nog amper vier renners over.

Bora-ploegmaats in achtervolging Bora-ploegmaats Burghardt en Poljanski proberen naar Gilbert en co te rijden. Het duo hangt momenteel op vijftien seconden, het peloton volgt op veertig tellen van het leiderstrio.

Chavanel 'wint' tussensprint Sylvain Chavanel pakt de volle buit mee bij de tussensprint, in de achtergrond sprint Michael Matthews onder goedkeurend oog van Marcel Kittel naar de vierde plek. De Duitser komt als vijfde over de streep en blijft comfortabel in het groen.



2 > P. Gilbert

3 > A. De Marchi#GreenJersey pic.twitter.com/2owBEXI2Ge — Green Jersey ŠKODA (@Green__Jersey)

Leiders opgepeuzeld, aanval Gilbert Thomas Voeckler en Warren Barguil worden alweer ingerekend in het peloton. De tickets voor de vroege vlucht zijn allerminst goedkoop vandaag. Ondertussen kiezen De Marchi, Gilbert en Chavanel voor het hazenpad.

Renners buiten tijd? "Het is een etappe waar veel renners schrik voor hebben", klonk het vooraf bij Thomas De Gendt. "Want iedereen vreest de tijdslimiet. Al meteen van bij de start moet je mee zijn, anders wordt het een moeilijke dag, maar ik vrees niet meteen een scenario zoals in de Vuelta van vorig jaar (toen meer dan 90 renners buiten de tijdslimiet kwamen en in principe uit koers moesten, maar uiteindelijk gebeurde dat niet) omdat de eerste 20 à 25 km relatief vlak zijn."

Fuglsang nu al aan de rekker Jakob Fuglsang is ondanks zijn gehavende pols toch nog van start gegaan in de dertiende etappe van de Tour, maar goed ziet het er toch niet uit. De winnaar van de Dauphiné bengelt aan het staartje van het peloton. Benieuwd hoe de andere Astana-ploegmakkers geletruidrager Aru wel kunnen bijstaan, want gisteren gaven ze allerminst een goede indruk.

Aanval Voeckler en Barguil Meteen na het startsein trekken twee renners in de aanval: Thomas Voeckler en bolletjestrui Warren Barguil. Het is momenteel nog even wachten op een reactie uit het peloton.

Wachten op officiële start De renners zijn inmiddels vertrokken, binnen enkele minuten gaat de vlag naar beneden. Krijgen we opnieuw een Belg mee in het offensief? Thomas De Gendt rijdt momenteel achterin het peloton.

Spektakel één jaar geleden De Franse nationale feestdag van vorig jaar staat alvast in het geheugen gegrift. Thomas De Gendt zegevierde op de Mont Ventoux, terwijl Chris Froome in de achtergrond met de aandacht ging lopen. Op de mythische beklimming liep de Brit plots een honderdtal meter naar boven, en dat zonder fiets. Beelden die we niet snel gaan vergeten.

Fransman aan het feest op Quatorze Juillet? Kunnen de Fransen nog eens extra vieren op hun nationale feestdag? De kans zit er zeker in, aangezien Romain Bardet gisteren met een knappe winst zijn goede vorm toonde. Of kan een Franse vrijbuiter verrassen? Antwoord binnen een kleine drie uur. © rv.

Start- en aankomstplaats niet onbekend in Tour Startplaats Saint-Girons is voor de zevende keer in het routeschema opgenomen, in Foix kwam de Tour eerder vier keer: twee keer om te starten, twee keer om te finishen. In 2008 won de Noor Kurt-Asle Arvesen er een rit, vier jaar later deed de Spanjaard Luis-Léon Sanchez dat namens Rabobank.