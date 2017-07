Herbeleef hoe Barguil mocht vieren op Franse nationale feestdag

XC

14/07/17 - 17u23

De tweede en alweer laatste Pyreneeënrit voert het Tourpeloton van Saint-Girons naar Foix. Het is een korte rit over 101 kilometer, maar daarom niet minder zwaar. Onderweg liggen drie beklimmingen van eerste categorie: de Col de Latrape, de Col d'Agnes en de Mur de Péguère. De Tourorganisatie hoopt, met ook nog een lange afdaling naar Foix, op spektakel op Quatorze Juillet, de Franse nationale feestdag.

Barguil viert op Franse nationale feestdag! Contador trekt de sprint van ver aan, maar wordt in de laatste bocht voorbijgesneld door Warren Barguil. De Fransman haalt het vrij eenvoudig voor Quintana en Contador. Landa wordt vierde op twee seconden. Aru bolt als negende binnen op 1'48" en behoudt de gele trui. Lees ook

Victoire pour @WarrenBarguil !!! / Barguil takes the win! #TDF2017 pic.twitter.com/ooIvDWOmfg — Le Tour de France (@LeTour)

Nog 3 km: Wie wint etappe? De nervositeit stijgt in de kopgroep. Nog minder dan drie kilometer. Vooral Mikel Landa trekt - met het klassement in het achterhoofd - de kop, terwijl Contador, Barguil en Quintana gaan strijden voor de etappezege. Wie is het snelst?

Nog 6 km: Martin versnelt Uran is opnieuw ingerekend. Het sein voor Daniel Martin om te versnellen. Bij de favorieten kijken ze naar elkaar, de Ier volgt dan ook op 1'41" in het klassement.

Nog 10 km: Uran alleen in afdaling Uran neemt risico's in de afdaling en slaat zo een knappe bres. Hij volgt op amper 35 seconden in het klassement. Gaat hij nog voor de verrassing zorgen?

Nog 14 km: Contador krijgt prijs van de strijdlust Alberto Contador krijgt de prijs van de strijdlust. Niet onlogisch aangezien de Spanjaard de debatten opende. De leiders hebben een voorsprong van twee minuten op Aru en co. © Twitter Tour de France.

Nog 21 km: Gele trui Aru weer veilig Door de speldenprikken nadert de groep van Aru tot op 1'50" van de kop van de koers. De Italiaan is zo momenteel zijn gele trui aan het redden. Intussen nemen de favorieten de nodige risico's in de afdaling. Blijft iedereen overeind?

Nog 27 km: Froome valt tweemaal aan Net voor de top dropt Froome een bommetje. Iedereen volgt, en dus probeert de Brit het een tweede keer. Maar ook die poging wordt tenietgedaan. De drievoudige Tourwinnaar heeft duidelijk betere benen dan gisteren. Froome accélère, les favoris suivent / Froome pushes up the pace #TDF2017 pic.twitter.com/2zDGypBCyL — Le Tour de France (@LeTour)

Nog 27 km: Quintana en Barguil komen voorin aansluiten, bolletjestrui eerste boven Vier leiders voorin! Een indrukwekkende Barguil stoomt met Quintana in zijn zog richting Contador en Landa. De bolletjestrui trekt zelfs meteen door en pakt boven de volle buit mee op de Mûr de Péguère.

Nog 28km: Speciale beelden op de Mûr de Péguère Opvallend is dat er op de Mûr de Péguère geen publiek is toegelaten. De reden hiervoor is omdat er bij de vorige passage in 2012 spijkers op het parcours werden gegooid. Iets wat de organisatie geen twee keer wil meemaken. Kwiatkowski distancé / dropped #TDF2017 pic.twitter.com/wvg7aLScZa — Le Tour de France (@LeTour)

Nog 30 km: UAE leidt de dans in groep der favorieten In het uitgedunde peloton zet Meintjes zijn UAE Team Emirates op kop. De Zuid-Afrikaan staat 10de in het klassement, en wil zijn positie niet kwijtspelen aan Contador. Intussen moeten de koplopers nog een dikke drie kilometer klimmen.

Nog 32 km: Leidersduo loopt uit Net wanneer Quintana, Barguil en Kwiatkowski dachten aan te sluiten, besluit Landa voorin vol over te nemen. Heeft Kwiatkowski aangegeven geen goede benen meer te hebben? In elk geval hebben de leiders weer een bonus van een dikke halve minuut. De groep van Aru en Froome volgt op 2'35".

Nog 34 km: Opgave Fuglsang Geen verrassing: Jakob Fuglsang stapt uit de Tour. Vanaf het startsein hing de Deen al aan de rekker, de winnaar van de Dauphiné sukkelde duidelijk met zijn gehavende pols.

Nog 36 km: Uitkijken naar de Mûr de Péguère De lastige Mûr de Péguère komt eraan! 9,3 kilometer klimmen aan 7,9 procent, maar het venijn zijn hem vooral in de staart met stukken van 16 tot 18 procent in de laatste drie kilometer. Kan Froome op die stroken zijn revanche nemen? Le Mur de Péguère: Dernière difficulté du jour et quelle difficulté !! ¿¿¿¿



Nog 41 km: Bijna vijf koplopers Quintana, Barguil en Kwiatkowski komen in de afdaling bijna aansluiten bij Contador en Landa. Het drietal hangt op amper twintig seconden van het leidersduo. Contador et Landa n'ont plus que 10" sur Quintana / 10" left on Quintana for Landa and Contador #TDF2017 pic.twitter.com/lyx7A8YDdp — Le Tour de France (@LeTour)

Nog 48 km: Aanval Bardet Op een tussenknikje van de afdaling valt Bardet aan. Froome beseft het gevaar en sprint naar het wiel van de Fransman. Ook de rest komt weer aansluiten.

Nog 54 km: Contador eerste boven Contador bereikt als eerste de top van de Col d'Agnes, in zijn spoor volgt Landa. Bolletjestrui Barguil komt als derde boven en doet zo een goede zaak in het bergklassement. ¿¿ Col d'Agnes - 1ere Catégorie ¿¿



Nog 56 km: Landa binnenkort virtueel leider? Landa en Contador hebben intussen een voorgift van 2 minuten en 15 seconden op de groep van de geletruidrager, en dat terwijl de Sky-renner op amper 2'55" volgt in het klassement. Krijgen we een verrassende wending in de tweede en laatste Pyreneeënrit?

Nog 57 km: Offday Tim Wellens Tim Wellens en de Tour is voorlopig allesbehalve een geslaagde combinatie. Onze landgenoot van Lotto Soudal kan in de achtergrond het tempo van Keukeleire en Vanspeybrouck niet volgen.

Nog 59 km: Slagveld op Col d'Agnes Nog een kleine vier kilometer klimmen aan acht procent, en de koplopers bereiken de top van de lastige Col d'Agnes. De groep Froome-Aru volgt op anderhalve minuut van Contador en Landa.

Nog 60 km: Betancur past Betancur kan het tempo van zijn Colombiaanse ploegmaat niet volgen. Zijn plekje wordt ingenomen door Warren Barguil, die zich liet uitzakken. Met z'n vieren hangen ze op een halve minuut van het Spaanse duo.

Enkel Landa kan Contador volgen Contador trekt volop door, en enkel Landa kan zijn landgenoot bijbenen. Ondertussen glipt Quintana weg uit het peloton. Vuillermoz, Betancur en Kwiatkowski volgen het spoor van de Colombiaan. Quintana attaque avec Betancur, Kwiatkowski et Vuillermoz / Quintana goes with Betancur, Vuillermoz and Kwiatkowski #TDF2017 pic.twitter.com/3OLEAcDCMm — Le Tour de France (@LeTour)

Contador en co dichten bres met De Marchi Contador, Landa en Barguil komen aansluiten bij De Marchi. Vier leiders voorin, maar de gele trui volgt op amper 25 seconden. Quintana pakt nu plots de kop van de groep der favorieten.

De Marchi als eerste boven, Contador valt aan De Marchi bereikt als eerste de top van de Col de Latrape. Op korte afstand volgen Barguil, Contador en Landa. De vraag is of de Spanjaard van Sky nu ook gaat meewerken. Het is nu al oorlog! Barguil attacks, Contador follows with Landa. #TDF2017¿¿¿¿ pic.twitter.com/zRQueSWxp5 — CyclingHub (@CyclingHubTV) Fri Jul 14 00:00:00 MEST 2017

Astana maakt wederom geen goede indruk Fabio Aru ziet dat enkele ploegmaats moeten lossen. Grivko, Fuglsang en Andersen kunnen niet meer mee. Intussen zijn Gilbert en Chavanel weer ingehaald door het uitgedunde peloton.

De Marchi solo De Marchi is duidelijk de beste klimmer voorin. Op de Col de Latrape laat hij Chavanel en Gilbert ter plekke, terwijl het peloton volgt op amper veertig seconden. Ondertussen moeten de sprinters achterin afhaken. Ook voor Tim Wellens gaat het nu al te snel.

Negen achtervolgers Mollema, Lammertink, Ulissi, Calmejane, Arashiro, Pasqualon en Wyss komen aansluiten bij Poljanski en Burghardt. Zo krijgen we negen achtervolgers, maar ze hebben alle moeite van de wereld om voorin te geraken. Gilbert, De Marchi en Chavanel werken namelijk uitstekend samen.

Opgave Vichot We krijgen opnieuw een opgave uit het kamp van FDJ. Deze keer geeft Arthur Vichot er de brui aan. De Fransman ondervindt te veel hinder na zijn valpartij van gisteren. De Franse ploeg houdt zo nog amper vier renners over.

Bora-ploegmaats in achtervolging Bora-ploegmaats Burghardt en Poljanski proberen naar Gilbert en co te rijden. Het duo hangt momenteel op vijftien seconden, het peloton volgt op veertig tellen van het leiderstrio. Gilbert, De Marchi, Chavanel en tête, Poljanski et Burghardt en chasse / Gilbert, De Marchi, Chavanel leading, Poljanski Burghardt chasing pic.twitter.com/iE5gejVguA — Le Tour de France (@LeTour)

Chavanel 'wint' tussensprint Sylvain Chavanel pakt de volle buit mee bij de tussensprint, in de achtergrond sprint Michael Matthews onder goedkeurend oog van Marcel Kittel naar de vierde plek. De Duitser komt als vijfde over de streep en blijft comfortabel in het groen. .@chava_sylvain wins the sprint / remporte le sprint ¿¿ 20 pts



Leiders opgepeuzeld, aanval Gilbert Thomas Voeckler en Warren Barguil worden alweer ingerekend in het peloton. De tickets voor de vroege vlucht zijn allerminst goedkoop vandaag. Ondertussen kiezen De Marchi, Gilbert en Chavanel voor het hazenpad. Philippe Gilbert zat even in de ontsnapping. © belga.

Renners buiten tijd? "Het is een etappe waar veel renners schrik voor hebben", klonk het vooraf bij Thomas De Gendt. "Want iedereen vreest de tijdslimiet. Al meteen van bij de start moet je mee zijn, anders wordt het een moeilijke dag, maar ik vrees niet meteen een scenario zoals in de Vuelta van vorig jaar (toen meer dan 90 renners buiten de tijdslimiet kwamen en in principe uit koers moesten, maar uiteindelijk gebeurde dat niet) omdat de eerste 20 à 25 km relatief vlak zijn."

Fuglsang nu al aan de rekker Jakob Fuglsang is ondanks zijn gehavende pols toch nog van start gegaan in de dertiende etappe van de Tour, maar goed ziet het er toch niet uit. De winnaar van de Dauphiné bengelt aan het staartje van het peloton. Benieuwd hoe de andere Astana-ploegmakkers geletruidrager Aru wel kunnen bijstaan, want gisteren gaven ze allerminst een goede indruk. Literally that bad, he's noteven holding the handlebars in the neutral ¿¿ #sbstdf pic.twitter.com/C53v7kGsUV — CyclingCentral (@CyclingCentral) Fri Jul 14 00:00:00 MEST 2017

Aanval Voeckler en Barguil Meteen na het startsein trekken twee renners in de aanval: Thomas Voeckler en bolletjestrui Warren Barguil. Het is momenteel nog even wachten op een reactie uit het peloton. C'est parti pour la 13ème étape ! / Stage 13 is on! #TDF2017 pic.twitter.com/lUCODPTgrH — Le Tour de France (@LeTour)

Wachten op officiële start De renners zijn inmiddels vertrokken, binnen enkele minuten gaat de vlag naar beneden. Krijgen we opnieuw een Belg mee in het offensief? Thomas De Gendt rijdt momenteel achterin het peloton.

Spektakel één jaar geleden De Franse nationale feestdag van vorig jaar staat alvast in het geheugen gegrift. Thomas De Gendt zegevierde op de Mont Ventoux, terwijl Chris Froome in de achtergrond met de aandacht ging lopen. Op de mythische beklimming liep de Brit plots een honderdtal meter naar boven, en dat zonder fiets. Beelden die we niet snel gaan vergeten.

Fransman aan het feest op Quatorze Juillet? Kunnen de Fransen nog eens extra vieren op hun nationale feestdag? De kans zit er zeker in, aangezien Romain Bardet gisteren met een knappe winst zijn goede vorm toonde. Of kan een Franse vrijbuiter verrassen? Antwoord binnen een kleine drie uur. © rv.

Start- en aankomstplaats niet onbekend in Tour Startplaats Saint-Girons is voor de zevende keer in het routeschema opgenomen, in Foix kwam de Tour eerder vier keer: twee keer om te starten, twee keer om te finishen. In 2008 won de Noor Kurt-Asle Arvesen er een rit, vier jaar later deed de Spanjaard Luis-Léon Sanchez dat namens Rabobank.