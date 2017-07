Quintana doet geen 'dubbel Giro-Tour' meer

Door: redactie

13/07/17 - 23u24 Bron: Belga

Nario Quintana heeft zijn lesje geleerd en focust volgend jaar opnieuw louter op de Tour. © TDW.

Het experiment om de Giro en de Tour te combineren, is voor Nairo Quintana mislukt. De Colombiaanse klimmer concludeerde na de eerste rit door de Pyreneeën dat het experiment om twee grote rondes kort achter elkaar rijden, geen succes is geworden. "We hebben de 'dubbel' geprobeerd, maar het is niet goed bevallen. Volgend jaar zal ik me weer vooral op de Tour focussen en dan beter voor de dag komen", zei Quintana na afloop van de twaalfde rit.