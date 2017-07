Aru: "Eén van de mooiste dingen die je als renner kan meemaken"

Door: redactie

Fabio Aru mocht vanavond zijn eerste gele trui ooit aantrekken. De Italiaan werd derde in de daguitslag, maar nam wel de gele trui over van Chris Froome die 20 seconden verloor in de laatste hectometers op Aru en Rigobert Uran, die tweede werd.

Het geel om de schouders, zes tellen voorsprong op Froome. Veel is het niet, maar het mentale voordeel heeft de Sardijn alvast. Al is hij wel de mindere tijdrijder dan Froome. "Parijs is nog heel ver", sprak hij het cliché. "Ik ga het proberen, ik heb een kleine voorsprong, maar laat me eerst genieten van deze gele trui. Morgen verwacht ik me aan een bijzonder lastige etappe. Toen ik vooraf het roadbook bekeek, heb ik die rit van vrijdag, over 101 km, met stip aangeduid als de meest gevaarlijke in deze Tour. Morgen zullen heel wat renners in de ontsnapping willen gaan en wordt het een harde strijd. Het is zaak om die dag met vertrouwen te starten en je niet gek te laten maken. Bij korte ritten gebeurt de schifting vaak al vroeg, dus we zullen alert moeten zijn."



Astana zag woensdag Cataldo uitvallen en heeft met Fuglsang een renner in de rangen met twee kleine breuken in pols en elleboog. De Deen vocht voor wat hij waard was. "Ik denk aan mijn ploegmaten", aldus Aru. "Ondanks hun valpartijen zijn ze dicht bij mij. Mijn ploegmaten doen hard hun best, ze houden zich sterk, zowel mentaal als fysiek. Daar ben ik hen heel dankbaar voor. Jakob heeft vandaag echt zo lang mogelijk geprobeerd om me bij te staan, maar ik geef toe: het is niet gemakkelijk voor hem. Ook het verlies van Cataldo valt ons zwaar. Ik draag deze zege op aan mijn ploegmaten." © afp.