De Gendt: "Dit is een heel rare Tour"

XC

13/07/17 - 19u11 Bron: Belga

© photo news.

Thomas De Gendt sprokkelde onderweg 29 punten voor de bergtrui en telt nu in totaal 32 punten in het bergklassement. Daarmee schuift hij op naar de tweede plaats. Warren Barguil (Sunweb) blijft autoritair leider met 70 punten. "Dit is een compleet andere Tour in vergelijking met vorig jaar", liet De Gendt na afloop optekenen.

De Gendt schoof mee in de vroege vlucht en etaleerde zijn goede benen. Hij sprokkelde op de Côte de Capvern het enige punt, op de Col des Ares vijf punten en op de Col de Menté acht punten - omdat Matthews, ploegmaat van Barguil, de volle buit weggraaide voor de renner uit Semmerzake. Op de Port de Balès was Cummings reeds vooruit en moest De Gendt vrede nemen met 15 punten. De Gendt werd gegrepen op het eind, maar pakte dus in totaal toch 29 punten.



"Ik heb gedaan wat ik moest doen", stak hij na afloop van wal. "Maar dit is gewoon een heel rare Tour. Vorig jaar waren we op dit moment in de Tour al zeker drie of vier keer voorop gebleven met een kopgroep. Nu krijg je amper ruimte. Ik heb gedaan wat ik moest doen, maar de voorsprong was niet groot genoeg. Ik moest versnellen op die klim, maar ik kon dat tempo niet helemaal tot boven aanhouden en Cummings uiteindelijk ook niet. Het was echt een heel lastige etappe, ook met die vele koerskilometers de voorbije twaalf etappes. Dat kruipt in de benen."



De finish was steil in Peyragudes. "Het is niet dat het overdreven lastig is, maar die laatste 400 meter waren toch echt steil en als je dan compleet 'choco' zit moet je zigzaggend naar boven. Het was gewoon stampen naar de meet", gaf hij toe.



Morgen speciale rit

Vrijdag staat een rit door de Pyreneeën op het programma van slechts 101 km. "Dit wordt een speciale rit omdat Sky nu niet langer de gele trui draagt. Zij namen hun verantwoordelijkheid, namen de kop en nu wordt dat opeens Astana. Ik ben benieuwd, want op het eind zag ik toch maar één Astana-renner meer voorop. Dus ik weet niet of die ploeg sterk genoeg is. Nu goed, het is slechts 100 km, het zal zo'n beetje ieder voor zich zijn. Het wordt een gevaarlijke rit. In de Vuelta herinner ik me ook zo'n etappe en toen finishten we slechts met 77 renners binnen tijd. Als ze echt van bij de start 'a bloc' gaan, dan zou dat nu ook wel eens kunnen gebeuren, maar op zich verwacht ik me niet aan een gelijkaardig scenario, want de eerste 20 km zijn relatief vlak vooraleer de drie cols volgen."



Heeft hij zelf nog plannen, nog iets in de tank voor vrijdag? "Ik hoop van wel", klonk het. "Maar ik denk eerder van niet. Dit was echt een zware etappe. Gelukkig heb ik nog de ganse avond en nacht om te recupereren. Ik hoop dat ik goed slaap vannacht en de benen niet al te slecht zijn vrijdag."