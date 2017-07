Froome: "Het zal een gevecht worden tot in Parijs"

XC

Chris Froome (Team Sky) moest vandaag het geel laten aan Fabio Aru na afloop van de twaalfde rit in de Tour. De Brit telt nu zes seconden achterstand op de Italiaan. Froome reed na de finish meteen door naar de teambus en bleef daar lange tijd binnen om stoom af te laten. Uiteindelijk kwam hij toch buiten en na zo'n 12 minuten losrijden op de rollen sprak hij kort met de pers.

"Het was een harde dag voor mij in de finale", klonk het voor een grote persmeute. "Mijn ploegmaten deden zo'n ongelooflijk werk voor me de hele dag, maar ik had de benen niet om het af te maken. Ik moet geen excuses zoeken, ik had gewoon de benen niet om toe te slaan op het eind, in die laatste honderden steile meters."



"Het is een verschrikkelijke, brute finish met stukken van meer dan 20 procent, dat is echt heel zwaar. Ik kan Romain Bardet alleen maar feliciteren met deze hele mooie zege en Fabio Aru omdat hij de gele trui nam. De wedstrijd is nu losgebarsten, zeer zeker."



"Op het eind had ik gewoon een slechte dag", herhaalde hij nog eens kort. "Het zal zeker een groot gevecht worden vanaf nu tot in Parijs. Er komen nog veel etappes aan."