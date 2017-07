Uran krijgt tijdstraf van 20 seconden wegens verboden bevoorrading

PL

13/07/17 - 18u15

Tour de France

Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) heeft een tijdstraf van 20 seconden gekregen na afloop van de twaalfde Tourrit. De Colombiaan zou zich op de Peyresourde hebben bevoorraad, wat verboden is in de laatste 10 kilometer. George Bennett (LottoNL-Jumbo) en onze landgenoot Serge Pauwels (Dimension Data) kregen 20 seconden tijdstraf voor hetzelfde vergrijp.



Voor Uran en Bennett, die in de top tien staan in het algemeen klassement, is de tijdstraf een streep door de rekening. Uran volgt nu als vierde in de stand op 55 seconden van gele trui Fabio Aru. Bennett prijkt op de negende plaats op 4'24".