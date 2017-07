"Nee", knikt Quintana op vraag Bardet wanneer Froome en Aru opmerkelijk in de fout gaan

TL en ODBH

13/07/17 - 17u15

Bardet kreeg een 'njet' van Quintana. © rv.

video Het was even schrikken in de afdaling van de Col de Peyresourde: Michal Kwiatkowski die een bocht verkeerd inschatte, tussen de campers dook en zo ook zijn kopman Chris Froome en Italiaans kampioen Fabio Aru op het verkeerde been zette. De adem werd ingehouden, maar voor aardverschuivingen zorgde de misrekening van de mannen van Team Sky niet.