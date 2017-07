Froome verliest geel aan Aru, terwijl Bardet toeslaat in Pyreneeën en stelt: "Ik ga voor de eindzege"

XC

Romain Bardet heeft de eerste Pyreneeënrit van deze Tour op zijn naam geschreven. De Fransman was op de steile slotklim de beste van de favorieten. Rigoberto Uran en Fabio Aru finishten op twee tellen als tweede en derde. Chris Froome kraakte in de laatste honderden meters en eindigde pas als zevende op 22 seconden. Aru neemt zo de gele trui over van de Brit.

Het Tour-peloton trok zich vandaag op gang in Pau, klaar voor een lange en zware tocht van 214 kilometer. In de eerste Pyreneeënrit moesten de renners onder meer de Col de Menté (1ste categorie), de Port de Balès (buiten categorie) en de Col de Peyresourde (1ste categorie) bedwingen. Nadien volgde in de finale de slotklim van tweede categorie naar Peyragudes. Spek voor de bek dus van de klassementsmannen, die in deze Ronde van Frankrijk nog maar de tweede aankomst bergop voorgeschoteld kregen. Geen controle van de sprintersploegen vandaag, en dus zag Thomas De Gendt zijn kans. Hij trok samen met elf andere avonturiers in het offensief, daarbij onder meer Stephen Cummings, Michael Matthews en Marcel Kittel. Die laatste twee kruisten de degens bij de tussensprint, en daarin trok de Australiër ietwat verrassend aan het langste eind, al blijft de Duitser wel comfortabel in het groen met een voorsprong van 130 punten. Intussen deed De Gendt een goede zaak in het bergklassement. Zo kwam onze landgenoot als eerste boven op de Côte de Capvern en de Col des Ares, maar moest hij op de zware Col de Menté Matthews voor zich dulden. De Australiër beschermde duidelijk de bolletjestrui van ploegmaat Warren Barguil. Cummings probeert solo, Froome en Aru gaan in fout In de achtergrond bepaalden de manschappen van Chris Froome het tempo van het peloton, terwijl op de Port de Balès De Gendt voorin zijn duivels ontbond. Onze landgenoot ging even solo, maar werd nadien gecounterd door een beresterke Cummings. De Brit van Dimension Data stoomde alleen door naar de top van de beklimming van buiten categorie en ging net zoals de voorbije twee jaar op zoek naar een nieuwe etappezege in de Tour.

De steile Peyragudes moest voor de ontknoping van de twaalfde etappe zorgen. Voorin bleven er nog amper tien renners over: Nieve, Landa, Froome, Aru, Bardet, Uran, Bennett, Martin, Meintjes en Yates. Aru zette op de steile klim al snel aan, maar werd geremonteerd door een sterke Bardet. De jonge Fransman van AG2R knalde op de power naar de ritzege, Uran en Aru werden respectievelijk tweede en derde. Mikel Landa en Louis Meintjes maakten de top vijf compleet. Chris Froome verloor in de laatste honderden meters kostbare tijd en is zo zijn gele trui kwijt aan Fabio Aru, die in het klassement nu zes seconden voorsprong heeft op de Brit.



Bardet: "Ik mik op eindzege"

"Ik ben heel blij met deze zege", liet Bardet na afloop optekenen. "Het is altijd moeilijk om een etappe in de Tour de France te winnen, maar ik win nu al voor het derde jaar op een rij. Dit bezorgt me dan ook immense vreugde, want ik was wel teleurgesteld omdat ik zondag niet won in Chambéry (waar de hoofdzetel van zijn team AG2R ligt, red). Nu ligt mijn focus op het algemeen klassement waar ik tot op 25 seconden nader van de gele trui en mik op de eindzege. Al besef ik dat het een groot gevecht zal worden."



"Ik had verwacht dat Froome aan de voet van de slotklim zou aanvallen nadat zijn team zo'n strak tempo had opgelegd de hele rit", vervolgde Bardet. "Maar dat deed hij niet. Toen ging Martin aan, en daarna Aru. Ik gaf alles wat ik in me had. Dit is een etappe die ik zeer goed kende. Ik had ze verkend in mei met mijn familie toen het laatste stuk zelfs nog niet geasfalteerd was. Het was precies een spookstad en ik was de eerste die er over reed toen er wel asfalt lag. De bewoners hier vertelden me dat het me geluk zou brengen en kijk: dat heeft het ook gedaan. Dit is een verhaal met een mooi begin en einde. Ik wist waar ik kon aanvallen en heb dat ook gedaan."



Bardet staat nu op 25 seconden van Aru. "Alles is nog speelbaar, we staan met vier renners binnen de minuut. Team Sky is echter heel sterk en zal iets willen goedmaken. Vandaag zijn de verschillen klein, maar ik verwacht dat ze vrijdag groter zullen zijn. Ik hoop dat ik verder goed presteer in deze Tour en een mooi eindresultaat haal. Ik heb geen plan van aanpak voor het vervolg. We bekijken het dag per dag, maar aanvallen ligt in mijn natuur, dus waarom niet opnieuw dat spel spelen in de bergen?"