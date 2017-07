Bardet slaat toe in eerste Pyreneeënrit, Froome verliest gele trui aan Aru

XC

13/07/17 - 17u06

© getty.

Romain Bardet heeft de eerste Pyreneeënrit van deze Tour op zijn naam geschreven. De Fransman was op de steile slotklim de beste van de favorieten. Rigoberto Uran en Fabio Aru finishten op twee tellen als tweede en derde. Chris Froome kraakte in de laatste honderden meters en eindigde pas als zevende op 22 seconden. Aru neemt zo de gele trui over van de Brit.

Het Tour-peloton trok zich vandaag op gang in Pau, klaar voor een lange en zware tocht van 214 kilometer. In de eerste Pyreneeënrit moesten de renners onder meer de Col de Menté (1ste categorie), de Port de Balès (buiten categorie) en de Col de Peyresourde (1ste categorie) bedwingen. Nadien volgde in de finale de slotklim van tweede categorie naar Peyragudes. Spek voor de bek dus van de klassementsmannen, die in deze Ronde van Frankrijk nog maar de tweede aankomst bergop voorgeschoteld kregen.



Geen controle van de sprintersploegen vandaag, en dus zag Thomas De Gendt zijn kans. Hij trok samen met elf andere avonturiers in het offensief, daarbij onder meer Stephen Cummings, Michael Matthews en Marcel Kittel. Die laatste twee kruisten de degens bij de tussensprint, en daarin trok de Australiër ietwat verrassend aan het langste eind, al blijft de Duitser wel comfortabel in het groen met een voorsprong van 130 punten. Intussen deed De Gendt een goede zaak in het bergklassement. Zo kwam onze landgenoot als eerste boven op de Côte de Capvern en de Col des Ares, maar moest hij op de zware Col de Menté Matthews voor zich dulden. De Australiër beschermde duidelijk de bolletjestrui van ploegmaat Warren Barguil.



Cummings probeert solo, Froome en Aru gaan in fout

In de achtergrond bepaalden de manschappen van Chris Froome het tempo van het peloton, terwijl op de Port de Balès De Gendt voorin zijn duivels ontbond. Onze landgenoot ging even solo, maar werd nadien gecounterd door een beresterke Cummings. De Brit van Dimension Data stoomde alleen door naar de top van de beklimming van buiten categorie en ging net zoals de voorbije twee jaar op zoek naar een nieuwe etappezege in de Tour.

Even opschudding in de groep der favorieten toen Froome en Aru bij het opdraaien van de Peyresourde het decor indoken, gelukkig zonder erg. Contador en co wisten niet goed wat er gebeurde en besloten andermaal te wachten op de geletruidrager. Vervolgens joeg Mikel Nieve het tempo de hoogte in, en zo werd Cummings nog voor de slotklim opgepeuzeld. Daarnaast ging het voor Nairo Quintana toen al te snel, de Colombiaan zal ook deze Tour niet winnen.



(Lees hieronder verder!) Sortie de route pour Froome et Aru qui sont ensuite revenus / Froome and Aru missed a turn but came back #TDF2017 pic.twitter.com/iHrvOsPkXS — Le Tour de France (@LeTour) Thu Jul 13 00:00:00 MEST 2017