Tour negeert dood Simpson? Het eerbetoon van Wiggins en co is minstens zo mooi

Door: Niels Vleminckx in Frankrijk

13/07/17 - 18u55

© rv.

Exact 50 jaar geleden overleed Tom Simpson op de flanken van de Mont Ventoux. 200 vrienden, familieleden en kennissen van over heel de wereld - waaronder sir Bradley Wiggins - brachten daarom vandaag de ultieme hulde: ze reden samen naar de top van de reus van de Provence.

De Tour de France laat de Ventoux dit jaar links liggen, net omwille van de dood van Simpson. "Of we 50 jaar na zijn dood een hommage brengen aan Simpson? Nooit!", zo zou organisator Christian Prud'homme in gesloten kring hebben gezegd.



De Tour heeft schrik van zijn imago, omdat er in de achterzak van Simpson stimulerende middelen waren gevonden. Alleen is er nooit bewezen dat Simpson gestorven is door dopinggebruik. Het bewijsmateriaal wijst veeleer naar een mix tussen vermoeidheid en de slechte staat van de Brit zijn gezondheid op het moment van zijn overlijden. De vrouwelijke organisatrices bij elkaar © PN.

De meest opvallende aanwezige was Sir Bradley Wiggins. De ex-Tourwinnaar, die in het verleden al tijdens een race de foto van de overleden Simpson de Ventoux op droeg, was naar eigen zeggen aanwezig uit "respect" voor de prestaties van Tom Simpson. "Het was de eerste Brit die iets betekend heeft in het wielrennen. Hij is een pionier geweest", zegt Wiggins tegen HLN.be.



"Ik heb veel bewondering voor zijn carrière. Ik was zelfs sowieso van plan om hier mee te rijden, ongeacht of er iets georganiseerd werd. Maar toen ik vernam wat Joanne Simpson van plan was, heb ik me meteen aangemeld. Het is het minste wat ik kon doen."



Wiggins liet zijn volgers op Instagram meegenieten van zijn avontuur in de Provence. Zo is te zien hoe 'Wiggo' halt hield aan Chalet Reynard, op zes kilometer van de top, en aan het monument voor Tom Simpson. Uiteindelijk maakte de 37-jarige Brit, die een roeimedaille wil pakken op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, het ook tot de top. (lees hieronder verder) © rv. © rv.