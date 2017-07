Onze man met lolbroek Backaert naar de kapper: "Ben beste rosse renner in het peloton"

Mathieu Goedefroy in Frankrijk

video Over Frederik Backaert is in deze Tour al heel wat gezegd en geschreven. Niet alleen over zijn aanvalsdrift - 'Backie' heeft het hoogste aantal vluchtkilometers (571) in deze Tour op zijn teller -, maar ook over zijn haarkleur. Daarom vond onze man het een goed idee om met de roodharige Wanty-renner naar de kapper in het Village Départ te trekken. Voor een babbel over haar en koers. "Ik voer het klassement aan van 'beste rosse' in het peloton, en ik wil dat graag zo houden."