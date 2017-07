Ziek, dagenlang de rode lantaarn en zijn halve ploeg naar huis, maar toch kon het nóg erger voor deze pechvogel

Thomas Lissens

De 104de Ronde van Frankrijk zal voorlopig niet de geschiedenisboeken ingaan als de Tour van Olivier Le Gac. De 23-jarige Fransman werd ziek in het begin van 'La Grande Boucle', was mede daardoor dagenlang de laatste renner in het klassement én hij zag zijn kopman Arnaud Démare en nog drie ploegmaats afgelopen zondag buiten tijd aankomen. En toch was de kelk duidelijk nog niet tot op de bodem geledigd.

© TDW. © TDW. Le Gac gaf de rode lantaarn recent dan wel door aan Team Sky-renner Luke Rowe, maar dat betekent niet dat de Fransman plots meer plezier beleeft aan de grootste koers van het jaar.



Gisteren raakte de poulain van Marc Madiot immers betrokken bij de valpartij in de bevoorradingszone. Astana-renner Dario Cataldo werd na die val met een polsblessure overgebracht naar het ziekenhuis in Pau en gelukkig liep het voor Le Gac niet zo'n vaart. Maar ook de 23-jarige pion van FDJ hield toch een ongelukkig probleem over aan de val.



De zadelpen van de fiets van Le Gac brak en daardoor moest de Fransman een vijftal kilometer zonder zadel afleggen. Dansend op de pedalen zette een van de pechvogels van deze Tour zijn route voort. Voor de microfoon van Eurosport vertelde Le Gac na de koers dat de wagen van zijn ploeg te ver zat om te wachten. "Na enkele kilometers kon ik dan gelukkig wel van fiets wisselen." Lees ook LIVE: Het regent demarrages tussen de regendruppels door

