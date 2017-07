Hebben z'n tegenstanders nog een plan? "Misschien moet ik Kittel een keer goed doen schrikken in de laatste kilometers"

Bart Audoore, Joeri De Knop en Nico Dick

13/07/17 - 09u53

Wie doorbreekt de hegemonie van Marcel Kittel? © getty.

Ontgoocheling, frustratie, wanhoop: als je niet Marcel Kittel heet, is spurten in deze Tour een kwelling. Er resten nog drie spurtetappes. Hoe denkt de concurrentie die aan te pakken?

Edvald Boasson Hagen - 3de "Hopen op cadeautje"

Edvald Boasson Hagen (30, Dimension Data) benaderde Kittel de voorbije dagen het dichtst. "Daar heb je een perfecte lead-out voor nodig. Maar dan nog... Ik spurt niet slecht, maar de power van 'Cav' heb ik niet. Het is hopen dat Marcel vroeg of laat iets wegschenkt." Of dat iemand van de ploeg meeglipt in de vlucht van de dag, zoals ploegleider Roger Hammond op de teambriefing suggereerde? Serge Pauwels: "'Laten we toch maar alert blijven', zei hij. Misschien passen de teams hun tactiek aan, nu Kittel zo dominant is. Niet dus. Er is weinig bereidheid toe. Drie man weg en zo is het goed. Tja... Anderzijds: waar rijd je heen in een rit van ruim 200 kilometer met nadelige zijwind?" (JDK) © TDW.

Matthews - 4de "Mix van respect en frustratie"

De Australiër Michael Matthews (26, Team Sunweb) deed gisteren lang mee voor winst, tot hij zich plots liet insluiten en de benen moest stilhouden. Maar manager Spekenbrink zag vooral veel goeds. "De trein stond veel beter op de rails. Nu nog een resultaat." Dus geven ze bij Sunweb niet op. "In dergelijke etappes is inzetten op Matthews nog steeds onze grootste kans om te winnen. Dus ik zie niet in waarom we van tactiek zouden veranderen. Het kan voor Kittel ook wel eens fout lopen." Iets verderop slaakte Matthews zelf een diepe zucht als we hem vragen of Kittel te kloppen is. "Hij is indrukwekkend. Of ik gefrustreerd ben? Noem het een mix van respect en frustratie." (DNR) © photo news.

Greipel - 7de "Er zijn nog tien ritten"

Dat er bij André Greipel (34, Lotto-Soudal) sprake is van frustratie, is overduidelijk. Dinsdag in Bergerac zag de Duitser het zelfs niet zitten om de pers te woord te staan. Gisteren in Pau deed hij het wel, zij het met de nodige tegenzin, wat resulteerde in korte en kribbige antwoorden. Veel verder dan "ik had de benen niet", kwam hij niet. Een Duitse tv-ploeg kreeg zowaar een snauw ("dumme Frage"). "Maar", zegt Greipel, "er zijn nog kansen. Er zijn nog tien ritten." De ploegleiding gaf al aan dat de ploegmaats ook in de resterende sprintetappes vol zullen blijven werken voor hun kopman, onder het motto "vorig jaar lukte het op de Champs-Élysées." (DNR) © getty.

Kristoff - 12de "Enkel nog spurten in Parijs"

Alexander Kristoff (30, Katusha-Alpecin) werd pas twaalfde in Pau. De ontgoochelde Noor kroop snel in de bus. Ploegleider Jose Azevedo deed in zijn plaats de uitleg. "Dit is geen resultaat waar we blij mee zijn. De ploeg had het niet beter kunnen doen, maar er zijn dus renners die beter zijn dan Alexander." Wat de ploeg met die wetenschap denkt aan te vangen? Azevedo gaf een duidelijk signaal. "Ik denk dat we enkel nog in Parijs gaan spurten. De ploeg steunt Alexander nog steeds, maar de twee vlakke etappes van volgende week zijn geschikt om aan te vallen. Wij willen absoluut een rit winnen, we gaan mensen meesturen in de ontsnapping." (BA)

© TDW.