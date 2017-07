"Tourbaas Prudhomme zal nog eerder barsten dan dat hij toegeeft dat het wegsturen van Peter Sagan een verkeerde beslissing was"

Marc Ghyselinck

13/07/17 - 09u05

© belga.

Alles went. Ook een groene vent. Gisteren won Marcel Kittel zijn vijfde in de Tour de France. Maar hey, worden we daar nog warm of koud van? We dachten het niet. Deze Tour gaat aan voorspelbaarheid ten onder. Frederik Backaert trekt elke dag in de aanval. Kittel wint de massasprints. De Duitser wordt de best gecoiffeerde winnaar van de groene trui. En Chris Froome wint de Tour de France. Dat is allemaal niet erg. Maar dan moet er onderweg ook wel iets te beleven vallen. Quod non.



Ontzet

Het is dat Peter Sagan node wordt gemist. Elke dag een beetje meer. Naar huis gestuurd na de vierde etappe met aankomst in Vittel. Zoals dat gaat werd Sagan door de grote kudde gestenigd en werd de jury voor zoveel moed de hemel ingeprezen. Maar nog altijd valt er geen zinvolle reden voor zijn uitsluiting te bedenken. Zelf heeft de wereldkampioen ook een paar dagen nodig gehad om te bekomen. De Slovaak heeft een paar dagen vakantie genomen en is nu weer min of meer op zijn positieven. Sinds dinsdag traint hij weer. Maar zou Sagan in Monaco nog zijn breedbeeldtelevisie opzetten om naar de Tour te kijken? Vast heeft hij iets beters te doen.