Bodnar krijgt Prijs van de Strijdlust: "Zo dichtbij en dan pakken ze me toch nog terug"

Maciej Bodnar gaf ei zo na de Tour van Bora-Hansgrohe alsnog wat kleur na de opgave van Rafal Majka en de uitsluiting van Peter Sagan, maar de finish lag 250 meter te ver voor de Pool. Wel kreeg hij de Prijs van de Strijdlust.

Bodnar maakte samen met onze landgenoot Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) en de Italiaan Marco Marcato (UAE Emirates) deel uit van de vroege vlucht. De Pool bleek de sterkste van het trio en trok er op het einde alleen op uit. Hij maakte het de sprintersploegen knap lastig en werd pas op zo'n 250 à 300 meter gegrepen van de finish in Pau. "Ik was zo dichtbij mijn eerste Tourzege ooit", aldus Bodnar. "Zo dichtbij en dan pakken ze me toch nog terug. Ik ben wel een klein beetje ontgoocheld, maar veel harder kon ik helaas niet rijden. Ik timede perfect, hield nog wat over de tank voor het eind en besloot om er een ware tijdrit van te maken in de laatste 20 km."



"Toen ik aanging, had ik nog 40 à 45 seconden", ging hij verder. "Ik voelde me goed, ik wist dat ik moest gaan en wilde strijd leveren en me niet zomaar gewonnen geven. Mijn metgezellen en ik hadden onderweg goed gewerkt en ik wilde gewoon nog een extraatje op het eind. Ik wist dat het moeilijk zou worden, maar je probeert het toch. Op 3 km zag ik dat het peloton zo'n 200 meter achter me zat en ik dacht toen: 'het kan', maar die laatste 400 meter waren gewoon te lastig en het peloton ging echt snel. Had ik 10 seconden meer gehad, dan vierde ik wellicht nu met champagne. Helaas zal ikhet een andere keer moeten proberen.