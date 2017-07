Sprookje blijft duren: Wanty-Groupe Gobert mag derde keer op podium als beste ploeg

Door: redactie

Het sprookje van Wanty-Groupe Gobert blijft maar duren. Al voor de derde keer in deze Tour de France mag de ploeg het podium op als beste ploeg van de etappe. Backaert schoof mee in de vroege vlucht, Vanspeybrouck sprintte naar de elfde plaats.

Frederik Backaert schoof voor de derde keer sinds de Grand Départ mee in de ontsnapping. "Ik had voor de etappe met Marcato gepraat en daarom zat ik ideaal geplaatst in zijn wiel toen hij aanviel", doet Backaert zijn verhaal. "Bodnar reed vrij snel de kloof dicht op ons. Hij maakte onderweg een sterke indruk en nam lange beurten voor zijn rekening. In de finale viel Bodnar aan net nadat ik had overgenomen. Marcato bleef zitten en dan was het over en uit. Ik heb me weer kunnen tonen en dat is belangrijk. Een geslaagde dag aangezien ik ook wat premies meeneem en we het ploegenklassement winnen (dat levert telkens 2.800 euro op). Maar ik snap niet waarom niet meer ploegen meespringen in de vlucht. Hun sponsors kunnen toch niet tevreden zijn? Enfin, gisteren waren er twee vluchters, vandaag drie: er is verbetering merkbaar."