Lefevere op zijn hoede: "Het gevaar loert om iedere bocht"

12/07/17 - 19u47 Bron: Belga

Patrick Lefevere blijft met Quick-Step aan het feest. Kittel boekte zijn vijfde zege. "Maar het groen is nog niet binnen", aldus Lefevere. "Er kan nog vanalles gebeuren."

Marcel Kittel telt na zijn zege 335 punten in het klassement van de groene trui. Eerste achtervolger Michael Matthews telt al 133 punten achterstand. Greipel verzamelde op de derde plaats 171 punten. "Je moet oppassen met wat je zegt", meent Lefevere. "Kijk vandaag maar naar Dario Cataldo. Een valpartij en zijn Tour is voorbij. Het gevaar loert achter iedere bocht en overmorgen is er de heel korte etappe van 101 km naar Foix. Voor de niet-klimmers kan die gevaarlijk zijn. Het mooiste zou zijn mocht hij in het groen winnen op de Champs-Elysées. Dat zou ook een beetje een revanche zijn op zijn pech van vorig jaar in de slotrit, waar hij niet kon meesprinten."



"Zijn sprint van gisteren was indrukwekkend", analyseerde Lefevere. "Sabatini deed de leadout, maar in de laatste bocht verloor hij een paar plaatsen. Gelukkig bleef Sabatini wel aangaan, want hij weet ook dat hij op die manier het peloton op één lijn trekt en dan kan Marcel eruit komen in de sprint. Wat hij perfect deed. In die laatste 10 meter moest Marcel zelfs niet meer op zijn pedalen duwen, zo vlot ging het. Groenewegen komt nog tot op een halve fiets, maar dat is omdat Marcel al zeker van de zege was. Tja, het ene jaar is het andere niet. Vorig jaar lukte het niet, kwam er stress en rijd je wat meer 'gecrispeerd' rond. Het ging toen allemaal wat moeizamer. Nu vloeit alles bij manier van spreken uit zijn mouw."