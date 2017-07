LIVE: Spektakel verwacht. Wie valt er door de mand in eerste Pyreneeënrit?

Door: redactie

13/07/17 - 10u50

Een extra lange Pyreneeënrit. Via klassiekers als de Col de Menté en de Port de Balès gaat het naar de erg veeleisende laatste kilometers, met aankomst in Peyragudes op de start- en landingsbaan van het vliegveldje dat zich boven de berg bevindt. In de slotkilometer is er een strook van 200 meter met een stijgingspercentage van 16 procent.

Eerbetoon voor Tom Simpson Vandaag is het dag op dag vijftig jaar geleden dat Tom Simpson om het leven kwam op de mythische Mont Ventoux. Ook de organisatie van de Tour is dat niet vergeten en komt op de proppen met een eerbetoon aan de overleden Brit. Today @LeTour pays tribute to TDF greats who have passed, including ¿¿¿ icon, Tommy Simpson, who died 50 years ago. #TDF2017 pic.twitter.com/IwULIbTuMN — Le Tour de France UK (@letour_uk)

Liefst zes gecategoriseerde cols Goedemiddag wielerliefhebbers! Vandaag is het in de twaalfde etappe klimmen geblazen. Er staan maar liefst zes gecegoriseerde cols op het programma. Een overzicht: Côte de Capvern (C4), Col des Ares (C2), Col de Menté (C1), Port de Balès (BC), Col de Peyresourde (C1) en de Peyragudes (C1). We've got a big day ahead - #TDF2017 heads to the Pyrenees!



¿¿¿¿ 214.5km

¿¿ Pau - Peyragudes

¿ Cat 4, 2x Cat 2, 2x Cat 1, 1x HC

¿¿ 17:03 CET pic.twitter.com/5xmd5LZuBj — Team Sunweb (@TeamSunweb)