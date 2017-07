Herbeleef hoe Froome de gele trui verloor aan Aru en Bardet de zege pakte

Door: Mike De Beck

13/07/17 - 17u00

Een extra lange Pyreneeënrit. Via klassiekers als de Col de Menté en de Port de Balès gaat het naar de erg veeleisende laatste kilometers, met aankomst in Peyragudes op de start- en landingsbaan van het vliegveldje dat zich boven de berg bevindt. In de slotkilometer is er een strook van 200 meter met een stijgingspercentage van 16 procent.

Finish: Romain Bardet wint! Wat een aankomst in Peyragudes! Fabio Aru was de eerste die een demarrage plaatste, maar Romain Bardet kon dat nog remonteren. Chris Froome had het dan weer bijzonder lastig in de laatste honderden meters. Hij verliest bijzonder nipt dan ook het geel aan Fabio Aru. Nairo Quintana komt samen met Barguil zo'n twee minuten na Bardet binnen. © TDW.

Bennett plaatst een demarrage George Bennett ruikt zijn kans en gaat zelf aan. Landa buigt niet en rekent hem meteen weer in. © TDW.

Nog 1 km: de kat uit de boom kijken Froome heeft enkel nog Landa als ploegmakker voor hem. Voorlopig kunnen de andere kopmannen nog niet wegrijden van Chris Froome. Wie plaatst straks een aanval?

Nog 3 km: tegen 80 km/u naar Peyragudes De Col de Peyresourde hebben de koplopers alvast al verteerd. Nu volgt nog de Peyragudes. Een 2,4 kilometer lange beklimming aan een gemiddeld stijgingspercentage van 8,4 procent. © rv.

Nog 5 km: ook Contador gooit handdoek in de ring Voor Alberto Contador gaat het vooraan veel te snel. De kopman van Trek-Segafredo moet met de top van de Peyresourde in zicht laten begaan.

Nog 6 km: 11 klassmentsmannen gaan voor de zege Deze jongens gaan straks voor de overwinning strijden: Froome, Nieve en Mikel Landa (Sky), Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), Fabio Aru (Astana), Alberto Contador (Trek-Segafredo), Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac), George Bennett (LottoNL-Jumbo), Dan Martin (Quick-Step), Louis Meintjes (UAE) en Simon Yates (Orica-Scott). Laat de strijd maar beginnen. Van de top tien ontbreken enkel Nairo Quintana en Jakob Fuglsang. Die laatste heeft nog te veel last van zijn val van gisteren.

Nog 8 km: Cummings bij de lurven gegrepen Het avontuur zit er dan toch op voor Stephen Cummings wiens tempo in dalende lijn ging. Mikel Nieve neemt ondertussen voor Sky het werk over van Kwiatkowski. De kleine groep van klassementsrenners gaat dus straks voor de overwinning strijden. #TDF2017: Cummings caught at 8km. @UranRigoberto + contenders now first on the road. Our man Mick looks comfortable mid-group. #AllezArgyle — Cannondale-Drapac (@Ride_Argyle) © epa.

Nog 10 km: Cummings nog steeds op kop Stephen Cummings geeft zich niet zomaar gewonnen. Op zo'n vijf kilometer van de top van de Peyresourde heeft de man van Dimension Data nog een voorgift van 1'10". De klassementsmannen komen er nu wel zo stilaan aan. Met dank aan Kwiatkowski die berewerk verzet.

Nog 11 km: Quintana kan al niet meer volgen Nairo Quintana zit niet meteen in bloedvorm. Op 11 kilometer van de streep moet de Colombiaanse berggeit, nochtans op zijn parcours, het groepje met de gele trui al laten begaan. Nee, het is voorlopig niet de Tour van Nairo Quintana.

Froome en Aru even in de problemen Plots staat Chris Froome ter plekke nadat hij een bocht helemaal verkeerd heeft ingeschat. Kwiatkowski is zo behendig dat hij zich tussen de campers kan laveren. Froome en Aru duiken met z'n tweeën de bocht in, maar kunnen wel een valpartij vermijden. De andere klassementsmannen wachten andermaal op de geletruidrager en Aru. #TDF2017 Froome (SKY) y Aru (AST) se han salido de la ruta en la curva que da acceso al Peyresourde. El grupo comienza con 2'10" (-13 km). pic.twitter.com/qluHo05ptt — Movistar Team (@Movistar_Team) Sortie de route pour Froome et Aru qui sont ensuite revenus / Froome and Aru missed a turn but came back #TDF2017 pic.twitter.com/iHrvOsPkXS — Le Tour de France (@LeTour)

Nog 15 km: Cummings is er al aan begonnen Meteen na de dalende lijn is het weer klimmen geblazen voor Stephen Cummings. Hij begint als eerste aan de Col de Peyresourde. Een 9,7 kilometer lange klim aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,8 %. Goed voor een beklimming van eerste categorie.

Nog 24 km: De Gendt wordt opgeslokt Het avontuur van Thomas De Gendt zit erop als hij in de afdaling wordt ingerekend door het peloton. Ook Warren Barguil die daarnet demarreerde is binnen schot. Steve Cummings die zich als een steen naar beneden werpt heeft wel nog een voorsprong van 1'40". Hij haalt snelheden van zo'n 80 km/u. Cummings à bloc ! / Cummings going full gas! #TDF2017 pic.twitter.com/VI8ftW1dzW — Le Tour de France (@LeTour)

Gautier maakt een ferme smak Het gaat nu in dalende lijn recht naar de de volgende beklimming: de Col de Peyresourde. In de afdaling maakt Cyril Gautier wel een stevige smak in de berm van de weg. Hij kan zijn weg nog verder zetten.

Nog 30 km: Barguil probeert het nog een keer Warren Barguil gaat er voor de tweede keer en danseuse vandoor. Ondertussen bereikt Stephen Cummings als eerste de top van de Port de Balès. Thomas De Gendt en Cyril Gautier volgen iets verderop.

Sky roept Contador al snel tot de orde De demarrage van Alberto Contador heeft niet veel uitgehaald. Enkele minuten na de versnelling van 'El Pistolero' moet de kopman van Trek-Segafredo zich opnieuw in het peloton nestelen. Ook Warren Barguil zit weer in het pak. A l'avant, Cummings s'en va seul / Cummings goes solo at the front #TDF2017 pic.twitter.com/wPPCdcreRy — Le Tour de France (@LeTour)

Contador plaatst demarrage Alberto Contador volgt het voorbeeld van Warren Barguil en springt ook weg uit het peloton. De twee proberen zo naar de top te fladderen, maar Kwiatkowski houdt voor Sky het tempo hoog in het peloton. #TourDeTFS and there he goes! Alberto has attacked! — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) Alors que dans le peloton Barguil & Contador attaquent / While in the peloton, Barguil & Contador have attacked #TDF2017 pic.twitter.com/B3P9HM9XMe — Le Tour de France (@LeTour)

Cummings gaat erop en erover Stephen Cummings zet zich recht in het wiel van De Gendt en laat onze landgenoot ter plekke. Ondertussen stuift ook Warren Barguil weg uit het peloton. Gaan de klassementsmannen mee?

Cummings sluit mee aan Hij heeft niet al te lang alleen gereden, want Steve Cummings komt vooraan Thomas De Gendt vergezellen. Met z'n tweeën gaan ze zo stilaan naar de top van de beklimming. De Gendt (LTS) accelerates up to 26 km/h on 9% gradient to get away.

De Gendt (LTS) accelerates up to 26 km/h on 9% gradient to get away.

His average speed over the last 5': 21.5 km/h.#TDF2017 #TDFdata

Het gaat nog te traag voor De Gendt die dan maar solo gaat Als het van Thomas De Gendt afhangt, mag het tempo nog wel wat de hoogte in. De avontuurlijke renner van Lotto-Soudal beslist dan maar solo te gaan richting de top van de Port de Balès. Kan De Gendt dit nog uitzingen tot de finish? Hij heeft alvast een voorsprong van net iets minder dan drie minuten.

Straffe versnelling van De Gendt Thomas De Gendt heeft klaarblijkelijk een begenadigde dag. Onze landgenoot geeft er helemaal vooraan nog eens een snok aan. Enkel Küng, Cummings en Gautier kunnen aanpikken. Toen waren ze nog met vier.

We krijgen zes leiders De versnelling van Thomas De Gendt heeft de kopgroep in tweeën gespleten. We tellen nu zes koplopers die een voorsprong van zo'n drie minuten hebben op het peloton. Bauer, Gautier, Küng, Simon, De Gendt en Cummings zijn de namen.

Deur staat wagenwijd open Achteraan het peloton staat de deur wagenwijd open op de Port de Balès. Philippe Gilbert, Oliver Naesen en Dimitri Claeys moeten het grote pak allemaal laten gaan. Ook Esteban Chaves en Thibaut Pinot moeten passen. #TDF2017 C'est dur pour @dimitriclaeys. Notre coureur belge est distancé du peloton. pic.twitter.com/yG2BnSIWcU — Team COFIDIS (@TeamCOFIDIS)

De Gendt schudt aan de boom Vooraan gaat het te traag voor Thomas De Gendt die eens flink aan de boom schudt. De kopgroep wordt zo in twee stukken gescheurd. C'est parti pour Balès / Balès is on #TDF2017 pic.twitter.com/NHivDaWiVQ — Le Tour de France (@LeTour)

Nog 40 km: Matthews moet de rol lossen Vooraan sneuvelt de volgende snelle man. De Port de Balès is te steil voor Michael Matthews die dan ook de rest moet laten gaan. De kopgroep telt zo nog tien renners. Matthews distancé / Matthews dropped #TDF2017 pic.twitter.com/YRCqrSutiJ — Le Tour de France (@LeTour)

Klimmen op de Port de Balès De elf vluchters in de spits van de koers zijn ondertussen aan de Port de Balès begonnen. Zij gaan nu liefst 11,7 kilometer klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van zo'n 7,7 procent. De Port de Balès is dan ook niet voor niks een beklimming buiten categorie.

Naesen levert werk voor Bardet Het is Team Sky dat al een hele dag op de kop van het peloton aan het werken is. Langs de linkerflank van het grote pak duikt nu ook Oliver Naesen op. Hij heeft enkele ploegmakkers in zijn zog zitten en moet zo lang hij kan zijn kopman Romain Bardet bijstaan.

Twee pionnen springen weg uit het peloton Maxime Bouet en Brice Feillu springen plots weg uit het peloton. De twee renners van Fortuneo - Oscaro willen zo een plannetje op poten zetten. Benieuwd of zij straks kunnen aanpikken bij de elf vluchters. Attaques de @FEILLUBrice et @BOUETMAXIME / Feillu and Bouet attacked #TDF2017 pic.twitter.com/dccUmY7O3Y — Le Tour de France (@LeTour)

Gautier kreeg zijn gewicht in kaas Nog iemand die mee is in de vlucht van de dag is Cyril Gautier. Een opvallend weetje is dat de ploegmaat van Oliver Naesen en Jan Bakelants bij AG2R in april 2016 de rit Parijs-Camambert had gewonnen. Hij kreeg voor die zege zijn gewicht (hij weegt 64 kilogram) in kaas. Toch wel een opvallende prijs. The "Voie Verte" or Green Route from St Girons to Foix is perfect for cycling fans as it provides wonderful panoramic views of the Pyrenees pic.twitter.com/XoyumXATar — Le Tour de France (@LeTour)

Jack Bauer kan geschiedenis schrijven Hij zag daarnet zijn ploegmakker Marcel Kittel wegvallen in de kop van de koers, maar Jack Bauer koos eieren voor zijn geld en bleef vooraan aanklampen. De renner van Quick.Step - Floors kan straks geschiedenis schrijven, want als hij de rit wint is hij de eerste Nieuw-Zeelander die dat voor mekaar krijgt.

Peloton op een lang lint Het gaat er niet meteen gezapig aan toe in het peloton waar ze de kopgroep liefst van al binnen schot willen houden. Team Sky doet er alvast alles aan om het tempo erin te houden en dat lijkt ook te lukken. Er is zelfs een kleine breuk in het peloton dat op een lang lint getrokken wordt. La fin d'étape va faire mal / the end of the stage is tough #ALLEZALM #TDF2017 pic.twitter.com/4SCm4igzWI — AG2RLM Cyclisme (@AG2RLMCyclisme)

Krijgen we strijd op twee fronten? Met nog 63 kilometer voor de boeg is het nog wel even tot de finish. Toch kunnen de vluchters nog rekenen op een voorgift van zo'n vijf minuten. Het doet de vraag rijzen of de klassementsmannen straks een gooi kunnen doen naar de ritzege of dat die overwinning voorbestemd is voor een van de vluchters. Krijgen we dan ook een strijd op twee fronten?

Matthews duikt als een adelaar naar beneden In de afdaling van de Col de Menté zet Michael Matthews zich op zijn buis om zoveel mogelijk snelheid te maken. 'Bling' fietst zo een kleine voorsprong op zijn medevluchters bij elkaar. El Diablo se cache, le Pape est de sorti ! #TDF2017 pic.twitter.com/Y9lETG7IWe — Le Tour de Franz (@leTourdeFranz)

Matthews zet De Gendt een hak Thomas De Gendt heeft ook op de Col de Menté zijn zinnen gezet op de punten voor de bergtrui. Matthews steekt echter stokken in de wielen van onze landgenoot en snoept (in functie van Warren Barguil) De Gendt enkele punten af. #TDF2017 8 KOM points for @DeGendtThomas on Col de Menté, as he was second behind Michael Matthews. — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal)

1971: De zwanenzang van Ocaña De renners kunnen straks maar beter opletten in de afdaling van de Col de Menté. In 1971 kwam Luis Ocaña op die plek zwaar ten val en moest hij, in de gele trui, de Tour verlaten. Hij had maar liefst zeven minuten voorsprong op Eddy Merckx die dat jaar uiteindelijk zijn derde van vijf eindzeges op zijn palmares zette.

Zieke Roelandts gaat zware dag tegemoet Het is niet het dagje van Jürgen Roelandts. De lead-out van André Greipel moet op de Col de Menté passen omdat hij ziek is. Onze landgenoot sukkelt met de bovenste luchtwegen en gaat dus een bijzonder zware dag tegemoet. Benieuwd of hij het volhoudt. © ap.

Nog 81 km: klimmen aan 8,1% Toen waren ze nog mete elf. De avonturiers van de dag krijgen de Col de Menté voor de wielen geschoven. Ze gaan 6,9 kilometer klimmen aan een gemiddelde van liefst 8,1 procent.

Kittel heeft het moeilijk Het gaat zachtjesaan bergop en Marcel Kittel moet de rol lossen in de kop van de koers. Met de Col de Menté in zicht is dat geen goed teken voor de man in de groene trui. Hij heeft het hoe dan ook toch even volgehouden in de vlucht van de dag. Kittel lâché dès le pied du Col de Menté / Kittel dropped in the Col de Menté #TDF2017 pic.twitter.com/agldsuDwo0 — Le Tour de France (@LeTour)

Uitkijken in de afdaling De vluchters van de dag zijn tussen de regendruppels door aan het afdalen. De regen maakt het Franse asfalt bijzonder nat waardoor de renners maar beter niet al te veel risico's nemen. © afp.

Grote kleppers komen eraan Two down, four to go. De beklimmingen die de renners vandaag al achter de rug hebben verdwijnen in het niets met de cols die nog moeten komen. Er volgen nog vier klimmetjes waarvan drie van eerste categorie (Col de Menté, Col de Peyresourde en Peyragudes) en met de Port de Balès een buiten categorie. Hopelijk levert het ook spektakel op. #TDF2017 Magnifique vue depuis la ligne d'arrivée ! ¿ pic.twitter.com/A5BiB6Tu8R — Team COFIDIS (@TeamCOFIDIS)

De Gendt sprokkelt punten voor de bergtrui Het is Thomas De Gendt menens in de strijd om de bolletjestrui. Ook op de Col des Ares strijkt hij de meeste punten (twee stuks) op omdat hij als eerste over de streep bolt. Michael Matthews en Koen De Kort volgen in het spoor van de Belg. T. De Gendt à la chasse aux pois ! Il passe encore en tête au Col des Ares

2e M. Matthews

3e K. De Kort #MaillotaPoisCarrefour

Klimmen op de Col des Ares De twaalf vluchters zijn alvast aan het klimmen op de Col des Ares. Een 7,4 kilometer lange klim van tweede categorie met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,6 procent. A 110 km de l'arrivée, les échappés comptent 6'45" d'avance sur le peloton / The gap is now up to 6'45" #ALLEZALM #TDF2017 pic.twitter.com/qNqY4OE0nv — AG2RLM Cyclisme (@AG2RLMCyclisme) #TDF2017 6' d'avance pour le groupe de @juliensimon85 qui attaque le Col des Ares. ¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/eNOrJ1UcNF — Team COFIDIS (@TeamCOFIDIS) Les coureurs abordent le Col des Ares / The riders are in the Col des Ares #TDF2017 pic.twitter.com/6oQuRg9eBq — Le Tour de France (@LeTour)

Riante voorsprong Het peloton rijdt momenteel door de bevoorradingszone en dus is het toch wel even opletten. Gisteren kwam Dario Cataldo in die zone ten val en moest hij opgeven met een pijnlijke pols. Ondertussen hebben de twaalf vluchters wel al een mooie voorsprong van 6'49" bij elkaar gefietst. De tweede beklimming van de dag komt er zo stilaan aan. © rv. © getty.

Matthews zet Kittel een hak De twintig punten aan de tussensprint zijn voor Michael Matthews. De Australiër haalt het in een spannend duel net voor Marcel Kittel, die toch ook alweer zeventien punten mag bijschrijven op zijn rekening. Thomas De Gendt sprokkelt nog wat euro's (en vijftien punten) door als derde over de streep te rijden. M. Matthews wins the sprint !! / remporte le sprint !!



Luke Rowe: "Contador voert zeker iets in zijn schild" Bij Team Sky verwachten ze vuurwerk vandaag, zeker met de regen in het achterhoofd. Dat gaf rode lantaarn Luke Rowe aan voor de microfoon van Eurosport. "De vroege vlucht mag vertrekken van ons, dat wordt vandaag niet het probleem", aldus de Welshman. "Ik verwacht zeker dat de klassementsmannen elkaar vandaag zullen bestoken. Iemand als Contador, die toch al wat achterstand heeft opgelopen, voert zonder twijfel iets in zijn schild." Luke Rowe. © reuters.

Situatie in puntenklassement Zo meteen krijgen we de tussensprint en met Marcel Kittel en Michael Matthews zijn de nummers één en twee van het puntenklassement meegeglipt in de vlucht van de dag. Kittel (335) heeft na zijn vijf ritzeges een comfortabele voorsprong op 'Bling' (202). Matthews (SUN) tries to make the most of his all-round abilities to challenge Kittel (QST) for the #MaillotVertSkoda.#TDF2017 #TDFdata pic.twitter.com/DtoE326btk — letourdata (@letourdata) 13 juli 2017

Aan de omgeving zal het niet liggen Of de renners er na de loodzware etappe van zullen kunnen genieten, is nog maar de vraag. Maar in de aankomstzone in Peyragudes heerst toch een feeëriek sfeertje. Dat toont een knappe foto van de organisatoren ons. En ce moment à l'arrivée à Peyragudes / Epic day ahead! What a view at the finish this morning #TDF2017 pic.twitter.com/p4oSXV5zpU — Le Tour de France (@LeTour) 13 juli 2017

Voorsprong boven de vijf minuten De voorsprong van de twaalf leiders is nu toch snel toegenomen. Marcel Kittel en zijn metgezellen rijden nu ruim vijf minuten voor het peloton uit. Team Sky, dat in de achtergrond het kopwerk op zich neemt, kan duidelijk vrede nemen met de vluchters. Kittel en Matthews mogen zich stilaan ook opmaken voor de tussensprint. © rv.

Nog heel wat achterstand voor De Gendt Met dat ene punt op de Côte de Capvern heeft Thomas De Gendt nu vier punten in de strijd om de bolletjestrui. Dat zijn er nog 56 minder dan de leider in dat klassement Warren Barguil. Elk punt is dus welkom voor onze landgenoot en er zijn vandaag nog heel wat punten te rapen. #TDF2017 Au sommet de la 1ère difficulté du jour, l'avance de l'échappée grimpe. 4'39" d'avance à 150 km du but. pic.twitter.com/ApKESJU97R — Team COFIDIS (@TeamCOFIDIS)

Thomas De Gendt als eerste boven Op de Côte de Capvern is het in het peloton al Sky wat de klok slaat. Helemaal vooraan pakt Thomas De Gendt het eerste en enige punt op de klim van vierde categorie. Doet de renner van Lotto-Soudal straks een gooi naar de bolletjestrui?

Nog 152 kilometer: richting eerste klim De twaalf klimmers naderen zo stilaan de allereerste klim van de dag. Binnen enkele kilometers vatten ze de Côte de Capvern aan. Een klimmetje van vierde categorie. Le peloton est au KM 2024 du #TDF2017 ! @Paris2024 pic.twitter.com/borPM13IpK — Le Tour de France (@LeTour)

Peyragudes ook aankomst in de Vuelta Peyragudes was niet allen een keer aankomst in de Tour, maar ook in de Vuelta van 2013 was dat het geval. Toen won Alexandre Geniez voor de betreurde Michele Scarponi en Nicolas Roche. © rv.

Pau, afspraak voor eindwinnaars Pau was vandaag voor de 62ste keer de startplaats van een Tourrit. Interessant om te weten: maar liefst zeven keer won de winnaar van een etappe die in Pau vertrok later ook de Tour. Respectievelijk in 1931 (Antonin Magne met aankomst in Luchon), 1963 (Jacques Anquetil in Bagnères-de-Bigorre), 1973 (Eddy Merckx in Luchon), 1986 (Greg LeMond in Superbagnères) en meer recent in 2010 (Andy Schleck op de Tourmalet), 2014 (Vincenzo Nibali op Hautacam) en vorig jaar, toen Chris Froome de beste was in de rit van Pau naar Bagnères-de-Luchon. De klassementsrenners zijn bij deze gewaarschuwd: aanvallen vandaag. (DNR)

Cummings won al twee ritten in de Tour Steve Cummings is een van de vijf renners in het peloton die zowel in 2015 als in 2016 een rit in de Tour won. Ook Froome, Greipel, Bardet en Van Avermaet wonnen in de vorige twee edities telkens een rit.

Sky controleert de boel De twaalf vluchters zijn vertrokken, maar de voorsprong blijft wel binnen de perken. Op de voorposten van het peloton controleert Team Sky alvast de boel. De voorsprong bedraagt daarmee zo'n drie minuten.

Cavendish gokt op Steve Cummings Mark Cavendish mag dan wel terug thuis zitten, de 'Manx Express' kan de Tour blijkbaar niet loslaten. Zo voorspelt de spurtbom van Team Dimension Data dat zijn ploegmakker Steve Cummings er vandaag dicht bij zal zitten. One of those @StevoCummings days... @LeTour #justsaying — Mark Cavendish (@MarkCavendish)

Twaalf renners in de vlucht Na veel vijven en zessen lijkt de vlucht van de dag dan toch vertrokken. We liojsten voor u even de namen op: Gautier, Erviti, De Kort, Küng, Ulissi, Cummings, Kittel, Bauer, Politt, De Gendt, Matthews en Simon. Ze krijgen alvast 30 seconden voorsprong van het peloton. 12 avec 2' : Cummings, De Kort, Kung, Politt, Erviti, Simon, De Gendt, Gautier, Ulissi, Bauer, Kittel, Matthews #TDF2017 pic.twitter.com/cyhB8IQ17x — Le Tour de France (@LeTour)

Marcel Kittel zowaar in de aanval Een tiental renners lijkt dan toch weg te geraken. Opvallende vluchter is Marcel Kittel, de Duitser wil zich blijkbaar in deze bergetappe nog een keer tonen en zijn groene trui nog wat steviger om de schouders houden. Ook Michael Matthews en Thomas De Gendt zitten bij de vluchters. Krijgen zij wel een vrijgeleide?

Froome: "Ik kleef op het wiel van Aru" "Dit is een sleuteletappe in deze Tour", vertelde Chris Froome. "Maar ik ga niet aanvallen. De koers controleren is mijn opdracht. Ik verwacht dat de strijd al zal losbarsten op de Port de Balès (de vierde klim van de dag, red)", sprak Froome. "Daarna volgt een snelle afdaling en is er met de Peyresourde al een nieuwe klim en daarna de klim naar het vliegveld met steile stroken tot 20 procent. Er kunnen grote tijdsverschillen ontstaan en ik ben niet van plan om mijn concurrenten tijd te laten terugnemen op mij. Ik zal controleren met de ploeg en ik zie Fabio Aru als een zeer belangrijke uitdager. Ik moet vooral hem in de gaten houden en ik wil mijn voorsprong op hem behouden tot de tijdrit, ik kleef op zijn wiel." © rv.

Fabio Aru belooft aan te vallen Fabio Aru staat momenteel op 18 seconden van Chris Froome en toonde zich alvast bijzonder aanvalslustig de voorbije dagen. Wel zag hij met Dario Cataldo gisteren een ploegmaat uitvallen en is ook Jakob Fuglsang na een valpartij en twee kleine breukjes in zijn elleboog en pols niet op zijn best. "Dit wordt een zware etappe", stelde de Sardijn, "en ik ben benieuwd hoe ik zal presteren. Dit wordt een tweeluik dat zal doorwegen. Morgen is er de korte etappe van 101 km en we weten uit het verleden dat zo'n ritten voor spektakel kunnen zorgen. Maar eerst de rit van vandaag. Ik heb veel respect voor Chris Froome, maar ik heb geen schrik om hem aan te vallen. Ik hou er van om een koers wat kleur te geven, dit moeten twee mooie etappes worden." #TDF2017 The peloton is completely stretched out. After 10 km of racing there are still attempts to establish a breakaway. — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal)

Van Keirsbulck in de problemen Hij koos daarnet nog vol voor de aanval, maar Guillaume Van Keirsbulck heeft zich nu helemaal laten uitzakken in het peloton. Hij lijkt materiaalpech te hebben. Ça roule vraiment fort ! / The pace is high! #TDF2017 pic.twitter.com/PcTBQZZgxg — Le Tour de France (@LeTour)

Finish voor klimgeiten De aankomst ligt straks op de start- en landingsbaan van het enige bergvliegveld in de Pyreneeën. De klim zelf telt slechts 2,4 km, maar het is een finish voor pure klimmers, met in de laatste kilometer stukken die oplopen tot 18 à 20 procent, ideaal voor renners zoals Fabio Aru die op La Planche des Belles Filles al aan het feest was of Daniel Martin die op zo'n aankomsten ook altijd zijn mannetje weet te te staan.

Peloton helemaal op een lint Het gaat bijzonder hard in die beginfase. Dat is ook te zien aan het pelotn dat de drie vluchters weer bij de lurven heeft gegrepen. We kunnen opnieuw beginnen.

Drie aanvallers moeten vechten voor de vlucht Het is Adrien Petit die het vuur aan de lont steekt. De Fransman van Direct Energie krijgt wel Jay McCarthy en Markel Irizar met zich mee. Echt ver lijkt deze ontsnapping niet meteen te leiden. Ze moeten knokken voor elke seconde.

Tempo ligt bijzonder hoog In het peloton ligt de snelheid op de voorposten van het peloton bijzonder hoog. Opnieuw springen er drie renners weg, maar zij krijgen geen vrijgeleide. #TDF2017 Le départ réel est donné. C'est parti pour 214,5 km en direction de Peyragudes ! pic.twitter.com/pRIevpC0Eh — Team COFIDIS (@TeamCOFIDIS)

Van Keirsbulck krijgt gezelschap Vandaag lijkt het wat moeilijker om meteen weg te springen. Van Keirsbulck krijgt met Michael Gogl en Marcus Burghardt wel twee vluchters mee, maar het peloton slokt het drietal weer op. C'est parti pour la 12ème étape ! / Stage 12 is on! #TDF2017 pic.twitter.com/rHHz0j225Z — Le Tour de France (@LeTour)

Officiële start Christian Prudhomme zwaait met de vlag en we zijn vertrokken voor opnieuw 214,5 kilometer koers. Guillaume Van Keirsbulck probeert al meteen weer weg te springen.

Lichte regenval De zon is niet op de afspraak voor de eerste Pyreneeënrit. Aan de start regent het een klein beetje, maar voor een regenjas is het voor de meesten in het peloton net iets te warm. Van Avermaet doet zijn exemplaar alvast uit. ¿¿ Et c'est parti pour cette première étape pyrénéenne ! #TDF2017 pic.twitter.com/fuBlw887Xr — Equipe FDJ (@EquipeFDJ)

Officieuze start De renners hijsen zich in Pau in het zadel voor wat een pittige etappe moet worden. Het gaat nu eerst met een gezapig tempo naar de officiële start.

Eerbetoon voor Tom Simpson Vandaag is het dag op dag vijftig jaar geleden dat Tom Simpson om het leven kwam op de mythische Mont Ventoux. Ook de organisatie van de Tour is dat niet vergeten en komt op de proppen met een eerbetoon aan de overleden Brit. Today @LeTour pays tribute to TDF greats who have passed, including ¿¿¿ icon, Tommy Simpson, who died 50 years ago. #TDF2017 pic.twitter.com/IwULIbTuMN — Le Tour de France UK (@letour_uk)

Liefst zes gecategoriseerde cols Goedemiddag wielerliefhebbers! Vandaag is het in de twaalfde etappe klimmen geblazen. Er staan maar liefst zes gecegoriseerde cols op het programma. Een overzicht: Côte de Capvern (C4), Col des Ares (C2), Col de Menté (C1), Port de Balès (BC), Col de Peyresourde (C1) en de Peyragudes (C1). We've got a big day ahead - #TDF2017 heads to the Pyrenees!



¿¿ 17:03 CET