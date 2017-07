Glunderende Kittel: "Soms, als je je echt top voelt in een sprint, dan is het net alsof je Tetris speelt"

MH

12/07/17 - 18u51 Bron: Belga

© photo news.

Marcel Kittel (Quick-Step Floors) heeft zijn vijfde overwinning beet in de Tour de France. Andermaal stond er geen maat op de Duitser.

© anp.

Van 2011 is geleden dat een renner nog eens vijf etappes wist te winnen in éénzelfde Tour. Mark Cavendish deed het hem als laatste voor - in 2010 lukte hem dat kunstje ook en in 2009 deed hij zelfs nog beter met zes ritzeges. Kittel hoort nu in het rijtje thuis naast namen zoals onder meer Merckx, Maertens, Bartali en Hinault. Kittel mocht juichen in Luik, Troyes, Nuits-Saint-Georges, Bergerac en nu ook in Pau.



"Ik weet niet wat ik moet zeggen", hijgde hij nog na aan de finish. "Dit is ongelooflijk. Het draait zo goed momenteel. Soms, als je je echt top voelt in een sprint, dan is het net alsof je Tetris speelt. Ik vind altijd het juiste gaatje, de blokken vallen altijd goed en ik maak altijd de juiste keuzes. Er loopt nooit iets verkeerd, ik kies de juiste lijnen, spring van het ene naar het andere wiel, ik ga aan op het juiste moment. Het is ongelooflijk. Het is fijn om de ploeg opnieuw een zege te schenken. Iedereen heeft echt zijn deel van het werk gedaan: Julien (Vermote, red), Gilbert, Bauer. Z moesten hard aan de bak om Bodnar terug te nemen."