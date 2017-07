Beresterke Kittel degradeert andere sprinters alweer tot figuranten in Pau

Door: Mike De Beck & Thomas Lissens

12/07/17 - 17u39

© belga.

Nieuwe sprint in de Tour, nieuwe overwinning voor Marcel Kittel. De 29-jarige Duitser deed in Pau wat iedereen verwachtte: met overmacht zijn vijfde ritzege in deze 'Grand Boucle' pakken. Kittel haalde het met overmacht en trekt morgen met een goed gevoel de bergen in. Dat geldt ook voor Chris Froome, die opnieuw een zorgeloze dag beleefde in zijn gele trui.