LIVE: Backaert als enige renner al drie keer in de goede vlucht, Lotto-Soudal gelooft nog in Greipel

Door: Mike De Beck

12/07/17 - 14u18

Meer dan 200 kilometer over onder meer de vlakke, rechte wegen van de Landes waar het altijd moeilijk koersen is omdat je nooit snel genoeg uit het zicht van het peloton geraakt. Toch zullen er kandidaten genoeg zijn om het tempo op te drijven. Lotto-Soudal bijvoorbeeld, dat nog altijd de nul van de tabellen moet vegen. Een heel ander verhaal bij Quick.Step dat met de vier ritzeges van Marcel Kittel al mag spreken van een geslaagde Tour. Voor Greipel en co is het wel stilaan de laatste kansen.



Gilbert neemt over Julien Vermote wordt nu te pas en te onpas afgelost door zijn ploegmakkers. Nu is het Philippe Gilbert die vooraan losjes met de handen op het stuur ronddraait. Quick.Step probeert de boel te controleren. © photo news.

Nog 118 kilometer: Kittel won 44,8 % van de massasprints Dertien zeges heeft Marcel Kittel nu al achter zijn naam staan. Sinds hij in 2012 deelnam aan de Tour de France reed de Duitse spurtbom liefst 29 massasprinten. Daarvan won hij er dus dertien stuks waardoor hij nu alleen Duits recordhouder is. Kittel won dus 44,8% van zijn gereden spurten in de Tour. Toch een straf cijfer.

2017: ¿¿¿¿¿¿¿¿

2016: ¿¿

2014: ¿¿¿¿¿¿¿¿

2013: ¿¿¿¿¿¿¿¿#TDFdata pic.twitter.com/SGE2qjs0CJ — letourdata (@letourdata)

Backaert meest recente winnaar De drie avonturiers van de dag zijn niet meteen veelwinnaars. Frederik Backaert is zelfs de renner die het meest recent een UCI-zege wist te boeken. Dat gebeurde in de zevende etappe van de Österreich Rundfahrt. Het is tot vandaag de dag nog steeds de enige UCI-zege van Backaert. Long day at the office today for Machado, Bak and Vermote! Here is a quick explanation of their job! #TDF2017 pic.twitter.com/Or5jtZtkov — Le Tour de France (@LeTour)

Nog 134 km: lange stroken Op de lange stroken zijn de drie vluchters vooraan al wat van hun voorsprong kwijt. Ze hebben nog 2'25" voor het peloton. © afp.

Ook Jürgen Roelandts gelooft er nog in De man die mee de trein op de rails dient te zetten, gelooft er ook nog altijd in. "Gisteren haalden we niet het resultaat dat we wilden", zei Roelandts in Eymet. "Nochtans verliep onze sprintvoorbereiding nagenoeg perfect. We proberen het vandaag opnieuw. Natuurlijk is het niet fijn om te verliezen en valt het moeilijk te aanvaarden, maar dat hoort bij topsport. We geven het vandaag gewoon opnieuw een kans. Het blijft ons grote doel om met André een rit te winnen en we gaan vandaag gewoon weer ons best doen." © TDW.

Sergeant behoudt vertrouwen in Greipel Ondanks dat Lotto-Soudal nog steeds met een nul achter hun naam staat, brokkelt het vertrouwen in André Greipel niet af bij Marc Sergeant. "Als ploeg zijn we met twee heel duidelijke doelstellingen naar de Tour gekomen. En een daarvan is met André een rit proberen winnen. We hebben een ploeg die ervaren is, die dag in, dag uit bezig is om een zo goed mogelijk resultaat na te streven. Dat plan begraven, is absoluut niet de bedoeling. Het is net belangrijk dat wij wél als team onze verantwoordelijkheid blijven nemen in de sprint, dat we André tonen dat we de onwrikbare wil hebben om voor de etappe te gaan", aldus Sergeant.

Nàg 155 kilometer: vertrouwd beeld We krijgen dan toch een vertrouwd beeld te zien op de voorposten van het peloton. Julien Vermote roert zich nu al in de debatten waardoor de voorsprong steeds tussen de 4'30" en de 5' schommelt. © getty.

Nog 162 kilometer: Backaert schrijft geschiedenis Frederik Backaert zit al voor de derde keer in een ontsnapping in deze Ronde van Frankrijk en dat is een record. Onze landgenoot zat ook in de derde etappe naar Longwy (gewonnen door Sagan) en de zesde rit naar Troyes (gewonnen door Kittel) heel de dag vooraan. Publiciteit genoeg dus voor Wanty-Groupe Gobert. The Break fights 19-km/h crosswinds to open a 4'30" lead 35 km in to the stage.#TDF2017 #TDFdata pic.twitter.com/Z7QcfDRru6 — letourdata (@letourdata)

Nog 167 kilometer: Bodnar eerste vluchter Maciej Bodnar is de allereerste renner van Bora Hansgrohe die in de aanval gaat in deze Ronde van Frankrijk. De Pool staat vooral gekend om zijn goede tijdritcapaciteiten. Zo kroonde hij zich drie keer tot Pools kampioen tijdrijden en won hij de tijdrit in de Driedaagse De Panne-Koksijde in 2014 en 2016.

Pau, het monument van de Tour De renners gaan straks aan de voet van de Pyreneeën spurten in Pau. Het is al de 59ste keer dat de finish in Pau ligt. Enkel Bordeaux (79) en Parijs (112) doen beter. 4' d'écart après 20km de course / 4' gap after 20km #TDF2017 pic.twitter.com/cKeqlh1MdI — Le Tour de France (@LeTour)

Contador kampt met materiaalpech Plots staat Alberto Contador te voet. Hij kampt achteraan met een lekke band en wordt meteen geholpen. Ondertussen wacht ook een pionnetje van Trek Segafredo de Spanjaard op om hem terug in het peloton te brengen.

Brambilla gaat vooraan postvatten Dit keer geen Julien Vermote op de voorposten van het peloton. De wissel van de wacht is ingezet met zijn ploegmakker Gianluca Brambilla die ook de steun krijgt van Lars Bak. Lotto-Soudal wil vandaag de nul van de tabellen vegen.

Sky laat begaan In het peloton gaat in de voorste gelederen de handrem op. Team Sky controleert de boel en laat de drie avonturiers gaan. De voorsprong helt al naar de drie minuten toe. De vlucht van de dag is dus al bij de eerste poging vertrokken. C'est parti pour la 11ème étape, déjà une échappée ! / Stage 11 is on, we already have a break! #TDF2017 pic.twitter.com/cbUeBdgndf — Le Tour de France (@LeTour)

Drie vluchters gaan er meteen vandoor Backaert, die al voor de derde keer in de aanval gaat, krijgt Marco Marcato en Maciej Bodnar met zich mee. Ze fietsen al snel een voorsprong van een minuut bij elkaar.

Officiële start De vlag gaat de hoogte in en vrijwel meteen springen er enkele renners weg uit het pak. Het is Frederik Backaert die met twee andere avonturiers het hazenpad kiest. © TDW.

Officieuze start De renners zijn zonet van start gegaan in Eymet waar ze nog eerst enkele kilometers achter de volgwagen rijden. Zo dadelijk volgt de officiële start. #TDF2017 The peloton is on its way to the official start! — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal)

Chris Froome zit al aan 50 gele truien Hij kan er een verzameling mee beginnen, Christopher Froome. De Keniaanse Brit die de Tour al drie keer won, mocht al liefst 50 keer de gele trui aantrekken. In deze editie zit hij al aan zes exemplaren. Number of days Chris Froome has led GC on #TDF:

2013: 14

2015: 16

2016: 14

2017: 6

TOTAL: 50 #MaillotJauneLCL pic.twitter.com/5bAX2eoeQR — letourdata (@letourdata)



Today's stage looks to be another one for the sprinters. However, we may get some crosswind action. We are ready to fight! ¿¿¿ pic.twitter.com/TykeEPqICH — Team Dimension Data (@TeamDiData)

Lefevere en co in spanning Met al vier ritzeges voor Quick.Step-Floors beleeft ploegmanager Patrick Lefevere een uitstekende Ronde van Frankrijk. Bekijk hieronder hoe de Belgische wielerformatie de zege van Kittel beleefde. The emotion. The tension. The burst of joy. The historic achievement. All had one thing in common: @marcelkittel winning in Bergerac. pic.twitter.com/noLqvhG5Od — Quick-Step Cycling (@quickstepteam)