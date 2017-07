Marcel Kittel ei zo na niet in Tour door glazen schuifdeur

Door: Bart Audoore

Tour de France

Viervoudig ritwinnaar Marcel Kittel miste ei zo na de Tour door een botsing met een glazen deur. "Begin juni, vlak voor de ZLM Toer, is Marcel met zijn knieschijf hard tegen een glazen deur gebotst", vertelt manager Patrick Lefevere. "Het was zo'n schuifdeur die automatisch opengaat. Kittel kwam uit een restaurant en was nogal gehaast, maar de deur stokte plots. Marcel is er met zijn knie vol tegenaan gelopen. Het was een harde klap en de knie is gaan ontsteken. Het heeft Yvan Vanmol (ploegdokter, red.) een paar slapeloze nachten gekost, want we vreesden dat hij de Tour niet ging halen."