Knappe achtste plek voor Vanspeybrouck: "Kittel reed 5 km/u sneller"

Pieter Vanspeybrouck heeft zijn eerste plek in de top tien beet in een sprint in de Tour de France. De renner van Wanty-Groupe Gobert werd knap achtste. "De ploeg wilde graag eens top tien rijden in een sprint", zei hij. "Dit is nu gelukt en daar ben ik heel tevreden mee."

Wanty-Groupe Gobert had met Yoann Offredo, voor hem al de tweede keer in deze Tour, een renner mee in de vroege vlucht die de nodige publiciteit meegraaide voor het team. Uiteindelijk sprintte zijn ploegmaat ook nog eens naar een achtste plaats. "Een goede zaak voor de ploeg", aldus de West-Vlaming. "Ons tonen, dat is hier onze taak."



Vanspeybrouck sprintte al eens naar een twaalfde plek in Luik en Vittel, vandaag schoof hij enkele plekjes op. "Je moet goed zot zijn om dit te doen zeker", lachte hij. "Want in een sprint gebeuren er veel rare dingen en het is echt wel knokken voor je plaats en ik moet dit helemaal alleen realiseren. Ik heb geen vier ploegmaten zoals de Kittels en Kristoffs van deze wereld. Al moet ik erbij zeggen dat Guillaume Van Keirsbulck bergen werk voor mij verzette van kilometer 15 tot de laatste drie kilometer. Ik zat altijd in zijn wiel en dat is perfect. Hij is groot, ik zat een beetje uit de wind en dat helpt. Finaal moet je dan in die laatste drie kilometer zelf knokken voor je positie en dat lukte me goed. Ik probeer dat te doen op een propere manier en ik heb toch nog geen klachten gehad. Dus deed ik dat nu opnieuw en het lukte me goed om positie te houden. Ik hoop toch dat ik niemand gehinderd heb." Lees ook Gezien jury? Bouhanni laat zich van slechtste kant zien met slag en bruuske beweging

"Deze finish was ook in mijn voordeel, had ik vooraf gezien. Een sprint met op het eind twee bochten, dat is goed voor een man alleen. Als je dan in de laatste kilometer voorin zit, houd je wel die positie. Is het een lange rechte lijn van 3 kilometer, dan heb je het als eenzaat veel moeilijker tegen die treintjes. Want dan komen ze langs alle kanten en moet je geluk hebben dat het zich op het einde opent. Het was eigenlijk vandaag de kans om top 10 te rijden", beseft hij.



"Na mijn eerste sprint, waar ik twaalfde werd (Luik) had ik tegen onze ploegleider Hilaire Van der Schueren gezegd dat tussen vijf en tien sprinten mogelijk moest zijn in deze Tour en dus gaf hij me carte blanche. 'Probeer het maar", zei hij en vandaag is het gelukt. Ik ben heel tevreden."



Nochtans had hij op het einde wat schakelproblemen. "Ik raakte in die laatste bocht niet meteen op mijn elf, maar ik denk niet dat het nog veel had uitgemaakt. Tegen zo'n mannen sprinten, dat is niet evident. Ik ben geen rassprinter. Kittel zat twee, drie plaatsen achter mij in de laatste bocht, maar toen hij mij voorbijkwam reed hij 5 kilometer per uur sneller dan mij. Dan weet je het wel. Ik ga hier in de sprint Marcel niet kloppen, hij is een rasspurter. Ik ben maar een beetje sprinter, maar dit doet alvast deugd en geeft vertrouwen. Morgen ga ik proberen om te profiteren van dat vertrouwen, we zien wel waar we dan eindigen, want tien dagen koersen, ik geef het je op een blaadje: ik voel dat al in de benen."

Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) heeft zijn eerste plek in de top drie beet in de Tour de France. De Nederlander eindigde derde in de sprint, na twee zesde plaatsen en één vijfde, eerder in deze Tour. "Derde is een leuk resultaat", zei hij, "maar ik wil meer."



"Ik zat te ver vanachter in de laatste bocht", analyseerde Groenewegen meteen na de finish. "Na de bocht was het nog 500 meter. Ik kwam daar als veertiende door. Daar had ik iets meer van voren moeten zitten. Ik weet niet of dat me de overwinning gekost heeft. We weten dat de snelheid er is, maar Kittel is wel heel sterk." © photo news.