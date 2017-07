Onze man bij de vijf laatste renners van FDJ: "Wachten tot het voorbij is"

Door: Mathieu Goedefroy

12/07/17 - 07u00

video

En toen waren ze nog met vijf. De Franse ploeg FDJ likt tijdens de tweede Tourweek zijn wonden na een weekend waarin het zowat de helft van zijn ploeg buiten tijd zag aankomen. Kopman Démare en drie helpers moesten onverbiddelijk naar huis. Toch houden de resterende pechvogels er de moed in, zo zag onze videoman tijdens een bezoekje aan de ploegbus. "We wachten eigenlijk tot het voorbij is."