Kittel: "Hier zijn geen woorden voor, ik leef in een bubbel"

Tour de France Marcel Kittel heeft zijn vierde ritzege beet in deze Tour. Na ritzeges in de tweede, zesde en zevende etappe toonde hij zich ook in Bergerac de snelste van het pak. Daarmee brengt de Duitser zijn aantal op 13 Tourritzeges, één meer dan de vroegere Duitse recordhouder Erik Zabel. "Ik kan het bijna niet geloven", reageerde Kittel. "Vier ritzeges op tien etappes. Hier zijn geen woorden voor."

"Een ritzege pakken in de Tour is al bijzonder, nu tel ik er vier. Dat is ongelooflijk." De Duitser, die al meermaals herhaalde dat hij niet bezig is met records werd nog eens erop gewezen dat hij nu de enige Duitse recordhouder is qua aantal ritzeges in de Tour.



"In het begin van mijn carrière heb ik hier nooit aan durven denken. Toen ik jong was, was mijn enige doel profwielrenner worden. Eens je prof bent, wil je naar de Tour en wil je graag een rit winnen. Nu heb ik vier ritzeges op tien etappes en word ik enige recordhouder. Daar zijn geen woorden voor. Ik heb het gevoel dat ik momenteel in een bubbel leef. Geweldig."



Kittel kwam andermaal van ver in de sprint, maar won finaal met sprekend gemak. "Ik zat nog ver op 500 meter, ik moest een goede positie zoeken, maar met Daniel McLay vond ik een perfecte leadout en op zo'n 220 meter zette ik aan. Ik kan niet ontkennen dat ik momenteel met enorm veel vertrouwen koers en dat help om resultaten te rijden. Dan lijkt het of alles lukt. Mijn ploeg rijdt ook enorm goed en staat me bij. Dit is ook het resultaat van het hele team."



Met een vlakke etappe naar Pau op woensdag kan Kittel een vijfde overwinning pakken en zijn eigen record (hij won in 2013, 2014 en nu in 2017 vier ritten in de Tour) verbreken. "Dat kan, maar dat zien we dan morgen wel. Eerst genieten van deze overwinning." .