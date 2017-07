Bouhanni laat zich van slechtste kant zien met slag en bruuske beweging

Door: Mike De Beck

11/07/17 - 18u57

video

Nacer Bouhanni heeft zich van zijn slechtste kant laten zien in de hectiek van de massasprint. In de tiende etappe kreeg de pocketsprinter van Cofidis het flink aan de stok met Jack Bauer. De renner van Quick.Step Floors was zelf niet onbesproken en deelde een duw uit aan Bouhanni. Die liet zich niet onbetuigd en deelde zelfs enkele klappen uit aan de Nieuw-Zeelander.



Het bleef niet bij die ene beweging vandaag, want in volle spurt liet de 26-jarige Bouhanni zich nog een keer gelden. De Franse spurter had een renner van Quick.Step die hem langs links wilde passeren in het vizier en week met een bruuske beweging uit naar de linkerkant. Om de man van Quick.Step de doorgang te beletten. Vraag was aanvankelijk of de jury de twee uithalen van Bouhanni ook in de smiezen had. Feit is dat hij wel nog ongeschonden naar een zesde plek kon spurten.



De beelden bereikten ondertussen ook de jury en dat kwam Bouhanni op een boete van 200 Zwitserse frank en een minuut straftijd te staan.